Bank Holidays in April 2021: अप्रैल महीने में बैंकों की कई दिन छुट्टियां रहने वाली हैं. ऐसे में अगर बैंक संबंधित आपका कोई काम अटका पड़ा है तो उसे फटाफट निपटा लें. क्योंकि इस महीने लगातार कई दिनों की छुट्टियां भी साथ में पड़ने वाली है. ऐसे में बैंक संबंधित आपके काम में अड़चन आ सकती है. बता दें कि बैंक में अगले 6 में से 5 दिनों तक कोई कामकाज नहीं होने वाला है. यानी 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक बैंकों में छुट्टी रहेगी. बता दें कि यह 5 दिन की छुट्टियों राष्ट्रीय छुट्टियों नहीं होंगी बल्कि राज्यों के आधार पर होंगी. ऐसे में आपके लिए तारीखों को जानना बेहद अहम है ताकि आप अपने काम को निपटा सकें.

बैंकों की छुट्टी

13 अप्रैल- मंगलवार- तेलुगु नव वर्ष, बोहाग बिहू, गुड़ी पड़वा, वैशाखी, नवरात्री का पहला दिन अन्य क्षेत्रों में

14 अप्रैल- डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती, तमिलनाडु वार्षिक दिवस बोहाग बिहू, चेईराओबा इत्यादि त्योहार

15 अप्रैल- गुरुवार (हिमाचल दिवस, गुड़ी पड़वा, बोहाग बिहू, नवरात्रि का पहला दिन)

16 अप्रैल- बोहाग बिहू ( असम का त्योहार, गुवाहाटी में बैंक बंद)

18 अप्रैल- रविवार

21 अप्रैल- रामनवमी

24 अप्रैल- चौथा शनिवार (बैंक बंद)

25 अप्रैल- रविवार (महावीर जयंती)