Bank Holidays in January 2021: साल 2020 खत्म होने वाला है, ऐसे में नए साल से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसमें बैंकों के कुछ नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है. लेकिन नए साल के अवसर पर अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो आपको बैंकों की छुट्टियों की जानकारी रखनी होगी. बता दें कि साल 2021 के पहले महीने में ही बैंक 14 दिन तक बंद रहने वाले हैं. क्योंकि 9 दिन तो पूरे देश में बैंक बंद रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में छुट्टियों के कारण वहां के बैंक भी बंद रहेंगे. इसमें वीकेंड की छुट्टियां भी शामिल है. नियमानुसार बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं.

किन तारीखों पर बैंक रहेंगे बंद

1 जनवरी – न्यू ईयर

2 जनवरी- शनिवार न्यू ईयर हॉलिडे

9 जनवरी- शनिवार-दूसरा शनिवार या सेकेंड सटर-डे

10 जनवरी- रविवार- रविवार

11 जनवरी -सोमवार- मिशनरी डे

14 जनवरी- गुरुवार- मकर संक्रांति और पोंगल

15 जनवरी- शुक्रवार- तिरुवल्लुवर डे के चलते कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां होगी

23 जनवरी- शनिवार- चौथा शनिवार

24 जनवरी- रविवार- चौथा रविवार

26 जनवरी- मंगलवार- गणतंत्र दिवस

31 जनवरी- रविवार- साप्ताहिक अवकाश

राज्यों की छुट्टियां

14 जनवरी– मकर संक्रांति, पोंगल, माघे संक्राति

15 जनवरी– तिरुवल्लुवर दिवस (तमिलनाडु), बिहु, टुसू पूजा (असम)

16 जनवरी– उज्हावर तिरुनल (तमिलनाडु)

23 जनवरी– नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस– पश्चिम बंगाल

25 जनवरी– इमोउनु इराप्ता (मणिपुर)