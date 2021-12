Bank Holidays List in January 2022: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अगले साल के पहले महीने यानी जनवरी 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों (Bank Holidays in January 2022) की लिस्‍ट जारी कर दी है. इस लिस्‍ट के मुताबिक जनवरी 2022 में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे. ऐसे में जनवरी माह में बैंकों का कामकाज निपटाने के लिए घर से निकलने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holidays List) जरूर देखकर निकले वर्ना आपका दिन बर्बाद हो जाएगा और आपका कोई काम भी पूरा नहीं हो पाएगा.Also Read - Online Debit | Credit Card Transaction Update: ऑनलाइन क्रेडिट-डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए RBI का नया नियम 1 जनवरी से नहीं होगा लागू

बता दें, नए साल की शुरुआत शनिवार को हो रही है और साल का पहला दिन होने की वजह से इस दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी. साथ ही 2 जनवरी को रविवार है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे. Also Read - Online Payment Rules: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, क्या आपको है इसकी जानकारी?

जनवरी 2022 में बैंकों की कुल 11 दिन की छुट्टियों (Bank Holidays in December) में 4 छुट्टी रविवार हैं. इनमें कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली है. पूरे देश में 14 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे. आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई अवकाश की सूची (Bank Holidays List) के मुताबिक, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में हैं. ये सभी छुट्टियां सभी राज्यो में लागू नहीं होंगी. वहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार के अलावा माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे. Also Read - Rupee Vs Dollar: रुपये की गिरावट रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप

तारीख दिन पर्व

1 जनवरी शनिवार देश भर में नए साल का दिन

2 जनवरी रविवार देश भर में सप्ताह का अवकाश

3 जनवरी सोमवार सिक्किम में नए साल और लासूंग की छुट्टी रहेगी

4 जनवरी मंगलवार सिक्किम में लासूंग पर्व की छुट्टी रहेगी

9 जनवरी रविवार गुरु गोबिंद सिंह जयंती पूरे देश में, पूरे देश में वीक ऑफ

11 जनवरी मंगलवार मिशनरी दिवस मिजोरम

12 जनवरी बुधवार स्‍वामी विवेकानंद जयंती पर अवकाश रहेगा

14 जनवरी शुक्रवार मकर संक्रांति कई राज्य

15 जनवरी शनिवार पोंगल आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु

16 जनवरी रविवार देश भर में सप्ताह का अवकाश

23 जनवरी रविवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, पूरे देश में वीक ऑफ

25 जनवरी मंगलवार राज्य स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश

26 जनवरी बुधवार गणतंत्र दिवस पूरे देश में

31 जनवरी सोमवार असम में

राष्ट्रीय अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और क्षेत्रीय अवकाश (जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं) पर भी बैंक बंद रहेंगे.