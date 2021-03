Bank Holidays in March 2021: मार्च माह में बैंक 11 दिन बंद रहेंगे. इसमें 4 रविवार और दो शनिवार भी शामिल है. इसके अलावा इसी महीने होली भी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों के त्योहारों की वजह से बैंक 5 दिन बंद रहेंगे. अगर आपका भी बैंक का कुछ काम है तो बैंक जाने से पहले इस लिस्ट को चेक कर लीजिए. Also Read - Bank Holidays in March 2021: मार्च में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए तारीख और छुट्टियों की वजह

जानिए- कब-कब बैंक रहेंगे बंद Also Read - Bank Strike For Two Days: दो दिनों तक बैंकों में रहेगी हड़ताल, चार दिन बैंक रहेंगे बंद! जानिए कब

5 मार्च: इस दिन Chapchar Kut पड़ रहा है. इस दिन Aizawl (आइजोल- मिजोरम की राजधानी) में सारे बैंक बंद रहेंगे. Also Read - करना होगा इंतजार-कर्मचारियों को नवंबर का वेतन और पेंशनर्स को पेंशन मिलने में होगी देरी, जानिए क्यों

11 मार्च: 11 मार्च दिन गुरुवार को महाशिवरात्रि (Mahashivratri) है. इस दिन देश के कई राज्यों में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा. RBI की लिस्ट के मुताबिक देश के 20 राज्यों में बैंक रहेंगे.

15 मार्च: इस दिन सोमवार है. 15 मार्चे को कुछ बैंक यूनियनों ने हड़ताल करने की घोषणा की है. इस हड़ताल में बैंकों के 9 यूनियन हिस्सा ले रहे हैं. यूनियन ने 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है. यह हड़ताल बैंकों के निजीकरण के विरोध में है. वहीं इस हड़ताल के पहले 13 मार्च को दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार है. ऐसे में अगर हड़ताल होती है तो कुछ राज्यों में बैंकों में लगातार 4 दिनों तक कामकाज बंद रह सकता है.

22 मार्च: इस दिन बिहार दिवस है और इस दिन भी सोमवार है. इसके पूर्व 21 मार्च को रविवार है. ऐसे में बिहार राज्य में लगातार 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे.

29 और 30 मार्च: 29 मार्च को सोमवार और 30 मार्च, मंगलवार को होली का त्योहार है. इस दिन बैंक बंद रहेंगे. वहीं इसके पहले 27 मार्च को दूसरा शनिवार है और 28 मार्च को रविवार है. लिहाजा देश के कुछ राज्यों में बैंक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे.