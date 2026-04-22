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मई में 9 दिन रहेगी बैंकों में छुट्टी, मिलेगा एक लॉन्ग वीकेंड, चेक करें पूरी हॉलीडे लिस्ट
मई की चिलचिलाती धूप में बैंक के काम से निकलने से पहले ये जरूर जान लें कि इस महीने में कितने दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसा न हो कि आप तपती धूप में बैंक के काम से निकलें और वहां ताला लगा मिले.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई के लिए बैंक में हॉलीडे का कैलेंडर जारी कर दिया है. अगले महीने कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. सेकेंड और फोर्थ सैटर्डे के अलावा बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद की छुट्टी भी मिलेगी. डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में भले ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलते रहें, लेकिन चेक क्लियरेंस और KYC जैसे कामों के लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना ही पड़ता है. ऐसे में समय रहते छुट्टियों की लिस्ट चेक करना समझदारी है.
मई 2026 की शुरुआत ही एक लॉन्ग वीकेंड से हो रही है. 1 मई को शुक्रवार है. इस दिन बुद्ध पूर्णिमा और महाराष्ट्र दिवस/मई दिवस की छुट्टी है. इसके बाद 2 मई को शनिवार है और फिर 3 मई को रविवार. वैसे 2 मई यानी शनिवार को बैंक खुलेंगे, लेकिन आप छुट्टी लेकर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो लगातार 3 दिनों की लीव ले सकते हैं.
मई में कब-कब और किसलिए बैंकों में रहेगी छुट्टी?
- 1 मई (शुक्रवार)– बु्द्ध पूर्णिमा और मई दिवस के कारण देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.
- 3 मई (रविवार)– देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
- 9 मई (शनिवार)– सेकेंड सैटर्डे और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के मौके पर देश के सभी बैंकों में काम नहीं होगा.
- 10 मई (रविवार)– सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
- 17 मई (रविवार)- सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
- 23 मई (शनिवार)- फोर्थ सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.
- 24 मई (रविवार)– देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
- 27 मई (बुधवार)– बकरीद (ईद-उल-जुहा) के मौके पर देश के सभी बैंक बंद रहेंगे.
- 31 मई (रविवार)– देश के सभी बैंकों में रविवार की छुट्टी रहेगी.
ऑनलाइन सर्विस पर नहीं पड़ेगा कोई असर
भले ही बैंकों के दरवाजे बंद रहें, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. बैंकिंग से जुड़े डिजिटल काम Google Pay, PhonePe के जरिए किए जा सकते हैं. आप Net Banking और ATM सर्विस का इस्तेमाल भी 24/7 कर सकेंगे.
मई में कब-कब बंद रहेंगे शेयर मार्केट?
मई में भारतीय शेयर बाजार (NSE और BSE) में दो मुख्य अवकाश होंगे. 1 मई 2026 (शुक्रवार) को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई 2026 (गुरुवार) को बकरीद (बकरी ईद) के कारण ट्रेडिंग बंद रहेगी. इन विशेष छुट्टियों के अलावा, हर शनिवार और रविवार को भी बाजार बंद रहता है.
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