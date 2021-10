Bank holidays in October: भारत में त्योहारी सीजन (Festival Season) के साथ ही बैंकों की छुट्टियां भी शुरू हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार बैंक इस सप्ताह पांच दिन बंद रहेंगे. इसके अलावा, अक्टूबर महीने के बचे हुए दिनों में सात दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. अगर बैंक में आपका कोई काम अधूरा पड़ा है तो घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट एकबार जरूर चेक कर लें. बता दें, देश भर के सभी बैंक सात दिन नहीं बंद रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जो छुट्टियां तय की जाती हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रीय होती हैं. जिसका मतलब होता है कि महज कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहते हैं. लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होते रहेंगे. इस दौरान ग्राहक नेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चालू रहेंगी.Also Read - RBI imposed fine on SBI: स्टेट बैंक पर RBI ने लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा मामला?

अक्टूबर 2021 में बैंकों के छुट्टियों की पूरी सूची

19 अक्टूबर- ईद-ए-मिलाद / ईद-ए-मिलादुन्नबी / मिलाद-ए-शरीफ / बारावफात- अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद 20 अक्टूबर-महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिन / लक्ष्मी पूजा / ईद-ए-मिलाद- अगरतला, बेंगलूरु, चंडीगढ़, कोलकाता और शिमला में बैंक बंद 22 अक्टूबर-ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के बाद का शुक्रवार- जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद 23 अक्टूबर- शनिवार (महीने का चौथा शनिवार) 24 अक्टूबर- रविवार (साप्ताहिक अवकाश) 26 अक्टूबर-विलय दिवस- जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद 31 अक्टूबर- रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छुट्टियों को तीन श्रेणियों में बांटा है – नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलिडे (Holiday under Negotiable Instruments Act), नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत हॉलिडे (Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement) और 'बैंक्स' क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स (Banks' Closing of Accounts).