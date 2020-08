Bank Holidays in September 2020: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर महीने में बैंकों में पड़ने वाली छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. वैसे सितंबर में बैंकों में छुट्टियों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन रविवार और शनिवार को छोड़कर कुछ खास मौकों और त्योहारों पर बैंक बंद रहेंगे. बैकों में रविवार को छोड़कर महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. इसके अलावे कुछ क्षेत्रीय त्योहार हैं उसके हिसाब से उस क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे. Also Read - Bank Holidays in May: मई में हैं कई अहम पर्व, जानिए इस महीने कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

सितंबर महीने की छुट्टियां

2 सितंबर 2020- पंग-लहाबसोल/श्री नारायण गुरु जयंति- केरल क्षेत्र में छुट्टी

6 सितंबर 2020- रविवार

12 सितंबर 2020- दूसरा शनिवार

13 सितंबर 2020- रविवार

17 सितंबर 2020- महालय अमावस्या- अगरतला, बेंगलुरू और कोलकाता क्षेत्र

20 सितंबर 2020- रविवार

21 सितंबर 2020- श्री नारायण गुरु समाधि दिवस

26 सितंबर 2020- चौथा शनिवार

27 सितंबर 2020- रविवार

इन छुट्टियों के दिन बैंक में सभी नियमित कामकाज बंद रहेंगे. वैसे मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चालू रहेंगे.