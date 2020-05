Bank holidays list in May 2020: मई महीने की शुरुआत हो चुकी है. कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में कामकाज ऐसे ही ठप्प है. भारत में इस महीने कई अहम पर्व हैं. इसका अहम सेवाएं भी बंद रहेंगी. इस महीने बुद्ध पूर्णिमा और ईद दो अहम पर्व है. इस कारण देश भर में इन दोनों दिन सब कुछ बंद रहेगा. इसके अलावा इस माह छह साप्ताहिक अवकाश भी हैं. Also Read - Bank Holidays: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, कब-किस दिन हैं छुट्टियां, देखें पूरी लिस्ट

पश्चिम बंगाल

देश के कुछ अन्य राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक और जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी. पश्चिम बंगाल में इसी महीनें रवींद्र जयंति है. इस कारण वहां बैंक बंद रहेंगे. आठ मई को रवींद्र जयंति मनाई जाती है.

जम्मू-कश्मीर

ईद देश और दुनिया के मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे बड़ा पर्व है. इस कारण मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू-कश्मीर में ईद से पांच दिन पहले पांच दिनों तक छुट्टी रहेगी. इसके अलावे राज्य में 21 मई को Shab-E-Qadr की और 22 मई को Jamat-ul-Vida की छुट्टी रहेगी.

राष्ट्रीय अवकाश की पूरी सूची

1 मई 2020 शुक्रवार- मई दिवस

3 मई 2020 रविवार- साप्ताहिक अवकाश

7 मई 2020 गुरुवार- बुद्ध पूर्णिमा

9 मई 2020 शनिवार- दूसरा शनिवार

10 मई 2020 रविवार- साप्ताहिक अवकाश

17 मई 2020 रविवार- साप्ताहिक अवकाश

23 मई 2020 शनिवार- चौथा शनिवार

24 मई 2020 रविवार- साप्ताहिक अवकाश

25 मई 2020 सोमवार- ईद उल फित्र

31 मई 2020 रविवार- साप्ताहिक अवकाश