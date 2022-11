Bank of Baroda : बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने पेंशनभोगियों के लिए “वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट” (VLC) सेवा शुरू की है. यह पेंशनभोगियों को अपने घरों से बिना किसी झंझट एक साधारण वीडियो कॉल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दे रहा है. अब पेंशन पर फुल अटेशंशन. एक वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें,” BoB ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी साझा की है.Also Read - भारत की डिजिटल मुद्रा- 'डिजिटल रुपया' का पहला पायलट टेस्ट 1 नवंबर को शुरू होगा, 9 बैंक होंगे शामिल: आरबीआई

