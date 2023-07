Hindi Business Hindi

बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना, इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलेगा 7.5 फीसदी ब्याज

Bank of Baroda: पोस्ट ऑफिस, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा बैंक है, जिसने इस तरह की सुविधा शुरू की है.

Bank of Baroda launches Mahila Samman Savings Certificate Scheme, 7.5% interest will be available on this small savings scheme.

Bank Of Baroda Launches Small Savings Certificate Scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC) योजना शुरू करने की घोषणा की है. महिलाओं के लिए सरकार ने एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम लॉन्च की है. पोस्ट ऑफिस, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तरह की सुविधा की शुरुआत की है. केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट की घोषणा की है.

MSSC एक 2-वर्षीय डिपॉजिट स्कीम है, जो हर साल 7.5 फीसदी की ब्याज दर प्रदान करती है. यह योजना 31 मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है.

महिला सम्मान सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए कौन है पात्र?

बैंक ऑफ बड़ौदा में, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के लिए अकाउंट कस्टमर्स और नॉन-कस्टमर्स दोनों द्वारा खोली जा सकती हैं. कोई भी महिला जिसके पास इस तरह की योग्यता है वह अपनी ओर से या किसी ऐसी लड़की की ओर से अकाउंट खोल सकती है जो नाबालिग है और जिसका कोई गार्जियन (महिला या पुरुष) है.

अकाउंट लिमिट

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट के तहत, एक सिंगल अकाउंट होल्डर कांपाउंड रूप से 2, 00,000 रुपये तक जमा कर सकता है, या तो एक बार में या धीरे-धीरे, जिसमें न्यूनतम 1,000 रुपये 100 रुपये के गुणक में जमा किए जा सकते हैं.

बता दें, किसी व्यक्ति द्वारा आगे अकाउंट खोलने से पहले नया अकाउंट खोलने और मौजूदा अकाउंट बंद करने के बीच कम से कम तीन महीने के समय का गैप अवश्य होना चाहिए. महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट अकाउंट पर तिमाही आधार पर इंटरेस्ट लगाया जाता है.

आंशिक निकासी

अकाउंट खोलने की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के बाद अकाउंट होल्डर द्वारा पात्र शेष राशि का 40 फीसदी तक आंशिक निकासी शुरू की जा सकती है. एमएसएससी (MSSC) अकाउंट खोलने के फॉर्म सभी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखाओं में उपलब्ध हैं.

MSSC का समय से पहले बंद होना

पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक, ये MSSC को समय से पहले बंद करने के नियम हैं.

अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर

अत्यंत दयालु आधार पर

अकाउंट होल्डर के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अभिभावक की मृत्यु.

नोट:-योजना का ब्याज मूल राशि पर दिया जाएगा.

बिना कोई कारण बताए अकाउंट खोलने के छह महीने बाद.

नोट- ब्याज दर में 2 फीसदी की कटौती करके 5.5 फीसदी ब्याज का पेमेंट किया जाएगा.

