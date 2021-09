Bank of India: बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने एक विशेष योजना की शुरुआत की है. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है. बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम लेकर आया है. सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम के तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का मुफ्त हवाई दुर्घटना लाभ मिल सकता है. इस बात की जानकारी बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीट के जरिए दी है.Also Read - साइबर धोखाधड़ी में नेशनल हेल्पलाइन 155260 से तुरंत मिलेगी मदद, MHA ने रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की

जानिए – क्या है सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम? Also Read - बैंकों में निकासी और जमा पर आज से देना होगा चार्ज, कांग्रेस ने मोदी सरकार का नया 'कमर तोड़' तोहफा बताया

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत बैंक तीन तरह की सैलरी अकाउंट की सुविधा मुहैया करा रहा है. यह योजना अर्धसैनिक बल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, विश्वविद्यालय, कॉलेज और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है. इस योजना के तहत 30 लाख रुपये की सामूहिक व्यक्तिगत मृत्यु बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है. इसके अलावा वेतन खाताधारक को 1 करोड़ रुपये का मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है. Also Read - Bank of India Recruitment 2020: बैंक ऑफ इंडिया में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू, 45 हजार से अधिक होगी सैलरी

जानिए – खाते के अन्य लाभ

BOI की इस स्कीम में ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.

ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस नहीं है तो भी आप 2 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं.

नकद निकासी की सीमा रु. 50,000/- तक है और पीओएस सीमा के साथ नि:शुल्क प्लेटिनम डेबिट कार्ड 1 लाख रुपये है.

ग्राहकों को हर साल 100 लीफ्स की चेकबुक मुफ्त में मिलेगी. साथ ही, डीमैट खातों पर एएमसी शुल्क नहीं लिया जाएगा.

होम लोन और कार लोन पर खास छूट दी जा रही है.

बीओआई वेतन खाताधारक को गोल्ड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड मुफ्त में दे रहा है.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी बैंक ऑफ इंडिया के वेतन खाते का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले वेतन खाता खोल सकते हैं. कोई न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता नहीं है. वेतन खाताधारक को 5 लाख रुपये का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर मिलता है. इसमें सभी को फ्री ग्लोबल डेबिट कम एटीएम मिलता है.