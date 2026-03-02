  • Hindi
  • Business Hindi
  • Bank Official Holi Holiday Will Be March 4th Or 5th Know When Banks Will Be Closed

Bank Holi Holiday: किस दिन मिलेगी होली की सरकारी छुट्टी? 4 या 5 मार्च... जानें किस दिन बैंक रहेगा बंद

Bank Holi Holiday: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च महीने के लिए आधिकारिक अवकाश सूची जारी की है, जिसके अनुसार होली के सुअवसर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दिनों पर बैंक बंद रहेंगे. यूपी में जहां 2 और 4 मार्च को बैंक बंद रहेगी, वहीं दिल्ली में 3 और 4 मार्च को छुट्टी होगी.

Published date india.com Published: March 2, 2026 12:03 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Bank Closed holi
होली 2026: यूपी और दिल्ली में कब बंद रहेंगे बैंक? RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट (इमेज AI से है)

Bank Holidays Holi 2026:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है. छुट्टियों के डेट आने से अब यह साफ हो गया है कि होली के लिए मुख्य रूप से 4 मार्च को देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, बैंकिंग अवकाश राज्यों के स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर तय होते हैं, इसलिए हर शहर में छुट्टी का दिन अलग हो सकता है. ऐसे में अकाउंट होल्डर्स के लिए यह बेहतर रहेगा कि वे अपने शहर की सूची देखकर ही बैंक जाने की योजना बनाएं ताकि ऐन वक्त पर परेशानी न हो.

उत्तर प्रदेश में इतने दिन की छुट्टी

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ और कानपुर में छुट्टियों का सिलसिला मार्च के पहले सोमवार से ही शुरू हो जाएगा. आरबीआई के अनुसार, 2 मार्च 2026 को होलिका दहन के उपलक्ष्य में इन शहरों के बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 3 मार्च को वहां बैंक खुले रह सकते हैं, लेकिन 4 मार्च को मुख्य होली (धुलेंडी) के दिन फिर से सार्वजनिक अवकाश रहेगा. चूंकि 1 मार्च को रविवार है, इसलिए यूपी में बैंक सेवाओं में इस दौरान बड़ा अंतराल देखने को मिल सकता है.

दिल्ली सहित इन शहरो में इस दिन बंद रहेगा बैंक

देश की राजधानी दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों जैसे मुंबई और कोलकाता की बात करें, तो यहां बैंकिंग हॉलीडे का शेड्यूल थोड़ा अलग है. दिल्ली में मंगलवार 3 मार्च 2026 को होली/धुलंडी के अवसर पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसके अगले दिन यानी बुधवार 4 मार्च 2026 को भी दिल्ली, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में मुख्य होली के कारण बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी. पटना, रांची और जयपुर जैसे शहरों में भी 3 और 4 मार्च को लगातार बैंकिंग कामकाज बंद रहने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को डिजिटल माध्यमों पर निर्भर रहना होगा.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में इस दिन बैंक बंद रहेगा

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में भी होली के अलग-अलग रूपों के कारण अवकाश घोषित किए गए हैं. असम में दौल उत्सव के कारण 3 मार्च को बैंक बंद रहेंगे, जबकि शिलांग और ईटानगर जैसे शहरों में 4 मार्च को छुट्टी रहेगी. आरबीआई की यह सूची बताती है कि भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहें, लेकिन मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं निरंतर चालू रहेंगी. वहीं, बैंक जाने वाले ग्राहकों को अपने जरूरी चेक क्लियरेंस या कैश ट्रांजैक्शन 2 मार्च से पहले या छुट्टियों के बाद के लिए शेड्यूल कर लेने चाहिए.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.