नई दिल्ली: देश के पब्‍लिक सेक्‍टर की बैंकों के कर्मचारियों Bank employees की दो दिन देशव्यापी हड़ताल 2-day nationwide bank strike के चलते बैंकों में नकदी निकासी और जमा समेत विभिन्न सेवाएं प्रभावित हुईं. शुरुआती खबरों के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं बंद हैं. हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक खुले हैं. बता दें बैंक रविवार समेत लगातार तीन दिन बंद रहेंगे. सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है जब शुक्रवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21

का बजट पेश किया जाना है.

बैंक कर्मिचारी यूनियनों का दावा है कि सार्वजनिक बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं. शुरुआती खबरों के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं बंद हैं.

Bihar: Bank employees in Patna participate in the 2-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions (UFBU), seeking early wage revision settlement and other demands. pic.twitter.com/ZvwijWxEuR

— ANI (@ANI) January 31, 2020