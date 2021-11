Banks to be closed on Chhath Puja: छठ पूजा के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अवकाश घोषित किया गया है. इसलिए, ज्यादातर लोगों के मन में एक सावल उठ रहा है कि उनके राज्य या शहर में क्या बैंक भी बंद रहेंगे? आइए, आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं और यहां पर जानते हैं कि आपके राज्य या शहर में छठ पूजा के कारण बैंक कब-कब बंद रहेंगे.Also Read - Chhath Puja 2021 Schedule: 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा महापर्व छठ, Video में जानिए क्या है पूरे पूजा का कार्यक्रम

बिहार-झारखंड में बंद रहेंगे बैंक

छठ पूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे. पटना और रांची में 10 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे. वहीं, 11 नवंबर को भी छठ पूजा की वजह से पटना में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर यानी कल छठ पूजा के कारण सार्वजनिक छुट्टी दी है. बिहार और झारखंड में छठ पूजा की बहुत धूम रहती है. इसलिए पटना और रांची में 10 नवंबर को सभी बैंक बंद रहेंगे.

जानें- किन राज्यों में इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक