Bank Holiday In Maharashtra: महाराष्ट्र में बैंकों की आज की छुट्टी कैंसिल, 29 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने 29 सितंबर, शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. 28 सितंबर गुरुवार को पूर्व घोषित अवकाश निरस्त कर कर दिया गया है. इसलिए, महाराष्ट्र में बैंक आज 28 सितंबर की बजाय कल यानी 29 सितंबर को बंद रहेंगे.

सार्वजनिक हित में तिमाही/छमाही के अंत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय मार्केटों के सुचारु कामकाज और लेन-देन के गैर-विघटनकारी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, साथ ही सरकारी सेक्योरिटीज मार्केट, फॉरेन करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट और रुपये को भी दुरुस्त रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. डेरिवेटिव मार्केट 28 सितंबर को चालू होने के अलावा 29 सितंबर को भी खुला रहेगा. एक्स पर सीएमओ महाराष्ट्र की एक पोस्ट में कहा गया है कि अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद 28 सितंबर को एक ही दिन पड़ने के की वजह से यह फैसला लिया गया है.

The State Govt has declared public holiday on Friday 29th Sept on the occasion of Eid-e-Milad.

This decision has been taken in the wake of Anant Chaturdashi and Eid e Milad falling on the same day i.e. tomorrow on 28th.

All India Khilafat Committee has requested CM…

