सरकार ने रविवार को रक्षा क्षेत्र की कंपनी BEML में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ 26 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की हैं.

DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्वीट किया, "सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ BEML लिमिटेड की 26 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए PIM/EOI जारी किया है."

Govt has issued the PIM/EOI for disinvestment of 26% equity share capital of BEML Ltd along with transfer of management control.Disinvestment will be through a two stage competitive bidding process. pic.twitter.com/aE9RJjsD5M

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) January 3, 2021