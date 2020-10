Link Your Aadhar to PM Jan Dhan A/c: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद के देश की गरीब से गरीब जनता को बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता (Pradhan mantri Jan dhan Khata Yojana) की शुरुआत की थी. पीएम जन धन खाता (PM Jan Dhan A/c) योजना मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में एक है. इस योजना के तहत देश का कोई भी गरीब व्यक्ति शून्य बैलेंस पर अपने निकटतम बैंक में खाता खोलवा सकता है. इसी बैंक खाते में सरकार की सभी योजनाओं का पैसा स्थानांतरित किया जाता है. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojna: यहां के 70 लाख किसानों को नहीं मिल रहा पैसा, जल्द पाना चाहते हैं तो ऐसे करें अप्लाई

पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया था. इस योजना के साथ खाताधारक का बीमा भी किया जाता है. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार इस जन धन खाता योजना के तहत खाताधारक को खाते में पैसा न होने की स्थिति में भी 5000 रुपये तक की निकासी की सुविधा देती है. इससे गरीब परिवार किसी आपात स्थिति में अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है.

इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आपका खाता (PM Jan Dhan A/c) आधार से लिंक होना चाहिए. खाते को आधार से लिंक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. इसके लिए आप अपने बैंक जाइए और वहां आधार से खाते लिंक करने वाले फॉर्म को भरकर जमा करा दें.

क्या होता है ओवरड्राफ्ट

ओवरड्राफ्ट का मतलब है खाते में मौजूद राशि से अधिक की निकासी. बैंक यह सुविधा चुनिंदा ग्राहकों को देते हैं. आमतौर पर करेंट अकाउंट में यह सुविधा दी जाती है. मान लें कि आपके बैंक खाते में 5000 रुपये है और आपको अचानक 10 हजार रुपये की जरूरत पड़ गई तो आप जन धन खाते से 10 हजार रुपये तक की निकासी कर सकते हैं.

वैसे इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए बैंकों ने कुछ नियम बना रखे हैं. दरअसल, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने के लिए बैंकों को अपने ग्राहक पर भरोसा होना चाहिए वो पैसा आप फिर से बैंक को लौटा देंगे. आपको यह भरोसा बैंक को दिलाना होगा. इसके लिए बैंकों ने कुछ नियम बना रखे हैं. इसी में एक है कि अगर आप एक निश्चित समय तक अपने जन धन खाते में न्यूनतम बैंलेंस बनाए रखते हैं और इस खाते के साथ जारी Rupay Debit Card कार्ड का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देगा. इन दोनों चीजों से बैंक इस बात पर भरोसा कर सकता है कि आप नियमित रूप से अपने खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस इस खाते के जरिए अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं. ऐसे में ऐसी संभावना बहुत कम है कि आप बैंक के पांच हजार रुपये के लिए उसके साथ कोई धोखाधड़ी करेंगे.

इस Rupay Debit card कार्ड पर बैंक खाताधारक को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी देता है. इसके अलावे 30 हजार का एक और बीमा मिलता है. ऐसे किसी अनहोनी की स्थिति में खाताधारक द्वारा नामित व्यक्ति कुल 1.30 लाख रुपये का दावा कर सकता है.