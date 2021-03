Bharat e Market App Launch: ऑनलाइन शॉपिंग (Online shopping) के लिए अब स्वदेशी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गया है, जिससे अब विदेशी कंपनियों के पोर्टल से शॉपिंग की निर्भरता धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी. Amazon, Flipkart पर ऑनलाइन शॉपिंग के अतिरिक्त आपको स्वदेशी और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है. भारत के करीब 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders-CAIT) ने वेन्डर मोबाइल एप्लीकेशन ‘Bharat e Market’ को दिल्ली में लॉन्च किया है. यह ऐप सीधे तौर पर अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) को टक्कर देगा. यह पूरी तरह से देसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. Also Read - आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग और उपभोक्ता दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी: गोयल

इस प्लेटफॉर्म के मोबाइल ऐप को CAIT ने शुद्ध रूप से भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बताया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन पर आधारित है. CAIT का दावा है कि दिसंबर 2021 तक इस प्लेटफॉर्म से सात लाख कारोबारियों के जुड़ने की उम्मीद है. दिसंबर 2023 तक इस प्लेटफॉर्म से एक करोड़ ट्रेडर्स जुड़ जाएंगे, ऐसा होते ही ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल बन जाएगा. यानी Amazon , flipkart और अलीबाबा को भी पीछे छोड़ देगा.

जानिए- देसी भारत ई मार्केट (Bharat e Market) की खास बातें