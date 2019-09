नयी दिल्ली: शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट के बीच मंगलवार को निवेशकों की बाजार हैसियत 2.55 लाख करोड़ रुपये ‘डूब’ गई. आर्थिक संकट और व्यापार युद्ध को लेकर चिंता के बीच निवेशकों की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मंगलवार को 769.88 अंक या 2.06 प्रतिशत के नुकसान से 36,562.91 अंक पर आ गया.

