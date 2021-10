Big update for SBI customers: आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों के लिए नियत तारीखों के विस्तार के बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने करदाताओं के लिए एक बड़ी डील का ऐलान किया है. देश के सबसे बड़े बैंक के मुताबिक, करदाता अब YONO पर Tax2win के साथ अपना आयकर रिटर्न (ITR) मुफ्त में दाखिल कर सकते हैं, उन्हें केवल 5 दस्तावेजों की आवश्यकता है.Also Read - Bank Home Loan Rates: सस्ते में मिल रहा है होम लोन, घर खरीदने का सपना करें साकार; नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर

एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा, "क्या आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं? आप इसे योनो पर टैक्स2विन के साथ मुफ्त में कर सकते हैं. आपको केवल 5 दस्तावेजों की जरूरत है."

Do you want to file an ITR? You can do it FREE with Tax2win on YONO. All you need is 5 documents. Download now: https://t.co/BwaxSb3HYQ#YONO #Tax2Win #ITR #Offer pic.twitter.com/NXB32NNB60

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 5, 2021