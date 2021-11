Bitcoin: काफी दिनों से वर्चुअल करेंसी बिटक्वॉइन के लेकर संशय बना हुआ है कि क्या इसको बतौर करेंसी स्वीकृति मिल पाएगी या नहीं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है. वित्तमंत्री ने कहा है कि फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार की तरफ से बिटक्वॉइन के लेनदेन से संबंधित किसी भी आंकड़े की जानकारी नहीं जुटाई जाती है.Also Read - भारत में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी, वित्त मंत्री बोलीं- उनसे मिली राशि से हो रहे विकास कार्य

Govt of India does not collect data on Bitcoin transactions. No proposal to recognise Bitcoin as a currency in the country: Ministry of Finance in a written reply in Lok Sabha

