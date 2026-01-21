Hindi Business Hindi

Blinkit Founder Albinder Dhindsa Appointed New Ceo Of Food Delivery App Zomato Will Replace Deepinder Goyal

Zomato New CEO: कौन हैं अलबिंदर ढींढसा बने Zomato के नए बॉस, दीपिंदर गोयल को किया रिप्लेस

फूड डिलिवरी ऐप Zomato में बड़ा बदलाव हुआ है. जोमाटो के CEO दीपिंदर गोयल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है. गोयल ने शेयरहोल्डर्स के नाम लेटर लिखकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया. इसके बाद अलबिंदर ढींढसा Zomato के नए बॉस बनाए गए हैं.यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी गई एक फाइलिंग में सामने आई है.ढींढसा 1 फरवरी 2026 से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे. आइए जानते हैं, कौन हैं Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींढसा? दीपिंदर गोयल के इस्तीफे की क्या है वजह?

कौन हैं अलबिंदर ढींढसा?

अलबिंदर ढींढसा ब्लिंकिट के को-फाउंडर और मौजूदा CEO हैं. ब्लिंकिट पहले ग्रोफर्स हुआ करता था. इसे घाटे से निकालकर ब्लिंकिट बनाने का क्रेडिट ढींढसा को जाता है.अलबिंदर ढींढसा IIT दिल्ली से पास आउट हैं. बैचलर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग और डिजाइन फील्ड में काम कर रही कैलिफोर्निया की कंपनी ‘URS कॉर्पोरेशन’ जॉइन किया था.

MBA की पढ़ाई के बाद जोमाटो में किया काम

2007 में अलबिंदर ने इस कंपनी को छोड़कर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काम करने वाली अमेरिकी कंपनी ‘कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स’ में बतौर सीनियर एसोसिएट जॉइन कर लिया. यहीं उनकी मुलाकात सौरभ कुमार से हुई. दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे. बाद में अलबिंदर ने जॉब छोड़कर कोलंबिया बिजनेस स्कूल में MBA के लिए दाखिला ले लिया. MBA कंप्लीट करते ही उन्होंने भारत लौटकर बिजनेस करने का फैसला लिया. उस वक्त भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की शुरुआत हो चुकी थी. भारत लौटते ही अलबिंदर ने‘जोमैटो’ जॉइन कर लिया, ताकि बिजनेस से जुड़े फंडे को समझने में आसानी हो. इस दौरान सौरभ कुमार भी भारत आ चुके थे.

कैसे बना ब्लिंकिट (ग्रोफर्स)?

अब दो दोस्तों ने मिलकर कुछ करने की ठानी. अलबिंदर और सौरभ ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवर करने की कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया. 2013 में दोनों ने ऑन-डिमांड सर्विस प्रोवाइड कराने वाली डिलीवरी कंपनी ‘वन-नंबर’ की शुरुआत की.‘वन-नंबर’ से ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, रेस्टोरेंट और फार्मेसी के प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे. डिलिवरी की रेंज 4 किलोमीटर रखी गई थी. बाद में ‘वन-नंबर’ को हाइपर-लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी ग्रोफर्स के रूप में री-ब्रांड किया गया. लेकिन, धीरे-धीरे इसमें घाटा होने लगा. एक समय में घाटा 4 करोड़ तक पहुंच चुका था.2015 में ग्रोफर्स को पहले राउंड में 305 करोड़ की फंडिंग मिली. धीरे-धीरे फिर बिजनेस बढ़ने लगा.

जेप्टो के आने के बाद ग्रोफर्स ने बदल लिया नाम

2019-20 आते-आते ग्रोफर्स आगे निकल चुकी थी. लेकिन,इसी दौरान टाटा ने बिग बास्केट को इंट्रोड्यूस कर दिया. फिर जेप्टो भी आ गई. ऐसे में ग्रोफर्स के बुरे दिन आ गए. आखिर में अलबिंदर और सौरभ ने ग्रोफर्स का फिर से नाम बदला और एक नए कलेवर-फ्लेवर में इसे री-लॉन्च किया. नाम रखा ब्लिंकिट.

हर रोज 1 लाख 25 हजार ऑर्डर

अब ब्लिंकिट के अच्छे दिन आने शुरू हो गए. पहले 10 शहरों में 10 मिनट में ग्रोसरी प्रोडक्ट डिलिवर करने की सर्विस शुरू हुई. देखते-देखते 2021 के आखिर तक इस कंपनी ने 30 से ज्यादा शहरों में सर्विस देनी शुरू की. अभी हर रोज 1 लाख 25 हजार ऑर्डर डिलीवर किए जा रहे हैं.

2008 में हुई थी Zomato की शुरुआत

दीपिंदर गोयल ने साल 2008 में पंकज चड्ढा के साथ Zomato की शुरुआत की थी. उस समय इसका नाम Foodiebay था. ये रेस्तरां के मेन्यू और रिव्यू देने वाला एक प्लेटफॉर्म था. बाद में यही कंपनी आगे चलकर एक बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी बन गई. दीपिंदर Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal के फाउंडर भी हैं.बाद में जोमैटो के एमडी दीपिंदर गोयल ने ब्लिंकिट की हिस्सेदारी बेचकर दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया. कंपनी को नए सिरे से शुरू करने के लिए 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया.2022 में जब जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा, तब कंपनी प्रति ऑर्डर 84 रुपये का नुकसान कर रही थी.

अलबिंदर ढींढसा और दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ

अलबिंदर ढींढसा की अनुमानित नेटवर्थ करीब 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपये में ये 10 हजार करोड़ रुपये है. वहीं, दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ 1.7 बिलियन डॉलर है. भारतीय रुपये में ये 15 हजार करोड़ है.