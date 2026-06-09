BMW बढ़ाने जा रही अपने लग्जरी गाड़ियों की प्राइस, जानिये कब से लागू होगी नई कीमत और कितनी होगी बढ़ोतरी

BMW India 1 July price hike: BMW ग्रुप इंडिया ने 1 जुलाई से भारत में अपनी कारों की कीमतों में 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. वहीं, लग्जरी कार कंपनी समर सर्विस कैंपेन के तहत अपने पुराने यूजर्स को सर्विसिंग पर बंपर छूट दे रही है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 9, 2026, 2:05 PM IST
BMW Cars price hike
BMW बढ़ाएगी अपने गाड़ियों के दाम

BMW summer service campaign 2026: अगर आप इस साल अपने सपनों की लग्जरी कार BMW खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये काम आपको 1 जुलाई से पहले करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद बीएमडब्लू अपने गाड़ियों की प्राइस बढ़ाने जा रही है. BMW ग्रुप इंडिया ने गाड़ियों के दाम में औसतन 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी का आधिकारिक रुप से ऐलान कर दिया है.

BMW गाड़ियों की बढ़ाएगी प्राइस

आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BMW के प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने कहा कि गाड़ियों की प्रीमियम स्टैंडर्ड और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए प्राइस बढ़ाने का फैसला लेना पड़ रहा है. आधिकारिक ऐलान में ये भी बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक चुनौतियों और भारतीय रुपये में आई गिरावट से उन पर दबाव बढ़ा है. इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर लॉजिस्टिक और ढुलाई लागत (Logistics Cost) के लगातार बढ़ने की वजह से इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गई है.

लोकल प्रोडक्शन और विदेश से आयातित गाड़ियां

बता दें कि भारत में BMW की कई गाड़ियां चेन्नई प्लांट में लोकल रूप से तैयार की जाती हैं. इसमें BMW 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज, X1, X3, X5 और X7 शामिल हैं. इसके अलावा, कई हाई-एंड गाड़ियां जैसे i7, iX, M2 कूपे, M4 कॉम्पिटिशन और फ्लैगशिप XM मॉडल सीधे विदेशों से कम्पलीट बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में भारत आयात किए जाते हैं. बता दें कि 1 जुलाई से होने वाली 2 फीसदी की बढ़ोतरी का असर भारत में बेचे जाने वाले इन दोनों ही श्रेणियों के मॉडलों पर एक समान रूप से पड़ने वाला है.

समर सर्विस कैंपेन

एक तरफ जहां गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ BMW अपने मौजूदा ग्राहकों को खुश रखने के लिए समर सर्विस कैंपेन 2026 चला रही है. इस कैंपेन के तहत कंपनी की डीलरशिप्स पर कार चेकअप सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त (Complimentary) दी जा रही हैं. इसमें कार के एसी फिल्टर, टायर कंडीशन और एयर फिल्टर की बारीकी से जांच की जाएगी. वहीं, BMW अपने नॉन-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुफ्त बैटरी चेकअप का ऑप्शन भी दे रही है.

सर्विस पर भारी डिस्काउंट

समर सर्विस कैंपेन की सबसे अच्छी बात यह है कि मुफ्त डायग्नोसिस के साथ-साथ कंपनी चुनिंदा मेंटेनेंस सर्विसेज पर भारी छूट भी दे रही है. यदि यूजर इस अवधि में अपनी कार की एसी फ्युमिगेशन सर्विस कराते हैं, तो आपको सीधे 10 फीसदी की छूट मिलेगी. इतना ही नहीं, कार के एसी रिपेयरिंग और उसके लेबर चार्ज पर कंपनी अपने ग्राहकों को पूरे 25 फीसदी तक का बंपर डिस्काउंट दे रही है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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