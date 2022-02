IRCTC | IRCTC-Aadhaar Linking: अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ कहीं यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं और एक साथ सबके टिकट नहीं बुक हो रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इन दिनों अधिकांश लोग ट्रेन टिकट ऑनलाइन ही बुक (Online Ticket Booking) करते हैं. पहले तो एक उपयोगकर्ता के पास एक माह में 6 टिक ही बुक करने का विकल्प होता था. लेकिन अब आईआरसीटीसी ने इसको बदल दिया है. अब यह काम करके आप हर महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं. अगर आपका IRCTC पर खाता बना हुआ है तो आप भी एक आम उपयोगकर्ता की तरह 1 महीने में 12 टिकट तक बुक कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. अगर आप इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे.Also Read - Rail Budget 2022 में होगा हाई स्पीड ट्रेनों का ऐलान, विद्युतीकरण पर और ज्यादा जोर

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से यात्रियों को इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, आईआरसीटीसी के यूजर अब अपने आधार नंबर के माध्यम से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं. Also Read - Indian Railway IRCTC : गांधीधाम-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी आग, कोई हताहत नहीं

#IRCTC users can now get themselves verified through their #Aadhaar number along with at least one #passenger also being verified through Aadhaar to #book up to 12 #train #tickets per month. So what are you thinking? Link your Aadhaar on https://t.co/e14vje7ANB @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 5, 2022