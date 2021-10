BPCL Sale: टाटा-एयर इंडिया सौदे के बाद, सरकार इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बीपीसीएल (Bharat Petroleum Corporation) के विनिवेश को बंद करने के लिए तैयार है और अंतिम तिमाही में एलआईसी का आईपीओ भी लॉन्च कर सकती है. यह निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव, तुहिन कांत पांडे द्वारा साझा किया गया था.Also Read - Air India Sale: टाटा ने एसपीए के बाद एयर इंडिया को ऑन-बोर्ड करने के लिए नए वर्टिकल की योजना बनाई

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, दीपम सचिव पांडे ने कहा, "भारत सरकार को इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बीपीसीएल का विनिवेश पूरा करने की उम्मीद है और आखिरी तिमाही में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की उम्मीद है."

Govt of India expects to complete disinvestment of BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited) in second half of this financial year & hopes to launch IPO of LIC in the last quarter: Tuhin Kant Pandey, Secretary, Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) (14.10) pic.twitter.com/gabRyx77eS

— ANI (@ANI) October 15, 2021