नई दिल्ली: एयर इंडिया ने अपने उन यात्रियों को बड़ी राहत दी है जिनकी फ्लाइट लॉकडाउन के चलते कैंसिल हो गई थीं. एयर इंडिया ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि जिन लोगों ने 23 मार्च से लेकर 31 मई 2020 के बीच में टिकट किया था और उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई तो वे अब दोबारा टिकट ले सकते हैं. एयरलाइन ने अपने बयान में कहा, "जिन लोगों ने 23 मार्च से लेकर 31 मई 2020 के बीच में टिकट किया था और उनकी फ्लाइट कैंसल हो गई, वे 25 मई से 24 अगस्त के बीच दोबारा टिकट ले सकते हैं. उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा."

एयरलाइन ने आगे कहा कि यदि किसी यात्री को अपना रूट बदलने की आवश्यकता है, तो केवल री-रूटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा. हालांकि उनसे किराए में आए अंतर के पैसे चार्ज किए जाएंगे. अगर किसी यात्री को अपना रूट बदलना या तारीख बदलनी है तो वह एयर इंडिया कॉल सेंटर, एआई बुकिंग ऑफिस और अधिकृत एआई ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से कर सकता है.

Those who are holding Air India confirmed tickets with travel dates during 23.03.2020 to 31.05.2020 and have had their flights cancelled will be allowed to book in available flights for the period 25th May 2020 till 24 August 2020 at no extra charge (1/2): Air India pic.twitter.com/IGNDCxAEio Also Read - पूर्वोतर भारत में कुछ ऐसा है हवाई रूट, आज सिर्फ गुवाहाटी, इम्फाल हवाईअड्डों पर उतरीं उड़ानें

— ANI (@ANI) May 26, 2020