Hindi Business Hindi

Brent Crude Oil Price Hike Trump Iran Warning Global Energy Crisis Israel Iran War

Brent Crude Price: ट्रंप के भाषण के बाद कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी, जानिए ब्रेंट क्रूड ऑयल के ताजा रेट

Brent Crude Price Today: ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं.

Brent Crude Price Hike: दुनियाभर के बाजार में एक बार फिर तहलका मच गया है. अभी हम और आप महंगाई से राहत की उम्मीद ही कर रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक भाषण ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में खलबली मचा दी. ट्रंप ने ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिससे कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी हैं. उनके भाषण के खत्म होते ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें 106 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गईं.

बाजार के जानकारों की मानें तो यह तो बस शुरुआत है. ईरान और इजरायल-यूएस के बीच जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. आलम यह है कि फरवरी के आखिर से अब तक तेल की कीमतों में 50% का उछाल आ चुका है.

150 डॉलर प्रति बैरल पार करेगी कीमत?

शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट में तो अब इस बात की शर्तें लग रही हैं कि अप्रैल के आखिर तक तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा. अगर ऐसा हुआ, तो यह साल 2008 में बने 147 डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा. कुछ निवेशक तो इतने डरे हुए हैं कि वे जून तक तेल के 300 डॉलर पहुंचने के दांव लगा रहे हैं. ब्लैकरॉक के CEO लैरी फिंक ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तेल इतना महंगा हुआ, तो दुनिया को भीषण मंदी के लिए तैयार रहना चाहिए.

ट्रंप की ‘स्टोन एज’ वाली धमकी

आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया? राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान को निशाने पर लिया है. उन्होंने टीवी पर आकर साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अगले दो-तीन हफ्तों में ईरान पर बहुत कड़ा हमला करने वाला है. ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका की सैन्य ताकत ईरान को वापस स्टोन एज (पाषाण युग) में पहुंचा देगी.

इतना ही नहीं, उन्होंने उन देशों को भी खरी-खोटी सुनाई जो इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं. ट्रंप ने एक विवादास्पद सुझाव देते हुए कहा कि जिन देशों को तेल की कमी लग रही है, वे या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद हिम्मत दिखाकर होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लें. आपको बता दें कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जो अभी युद्ध की वजह से खतरे में है.

भारत पर क्या होगा असर?

अब सवाल आता है कि हमारे और आपके ऊपर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें 110 डॉलर के ऊपर टिकी रहती हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है. जब तेल महंगा होता है, तो ट्रक का भाड़ा बढ़ता है और देखते ही देखते सब्जी से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो जाता है. यानी मिडिल क्लास की जेब पर फिर से बोझ बढ़ने वाला है.

Add India.com as a Preferred Source

अमेरिका में भी हाहाकार

सिर्फ भारत ही नहीं, खुद अमेरिका में भी जनता परेशान है. ट्रंप ने खुद माना कि युद्ध के माहौल की वजह से अमेरिका में गैस की कीमतें 25% बढ़ चुकी हैं. हालांकि, उन्होंने इसे अस्थायी संकट बताया है. उनका तर्क है कि ईरान को तबाह करना ही भविष्य में तेल की कीमतों को स्थिर करने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि ईरान सप्लाई के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है.

फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज स्ट्रेट और ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं. अगर वाकई में युद्ध लंबा चलता है और सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है, तो ऊर्जा संकट गहरा जाएगा.