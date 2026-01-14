Hindi Business Hindi

15 जनवरी को शेयर मार्केट खुलेगा या रहेगा बंद? ट्रेडिंग करते हैं तो दूर कर लें कंफ्यूजन

महाराष्ट्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसके तहत मुंबई शहर, उपनगर और BMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद रहेंगे.

BSE और NSE ने गुरुवार को पूरी तरह से कामकाज बंद रखने का फैसला किया है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC के इलेक्शन 15 जनवरी(गुरुवार) को होने हैं. इसके चलते ट्रेडिंग करने वालों में इस बात का कंफ्यूजन है कि शेयर मार्केट खुला रहेगा या बंद रहेगा. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने लेटेस्ट अपडेट दे दिया है. BSE और NSE ने गुरुवार को पूरी तरह से कामकाज बंद रखने का फैसला किया है. पहले चर्चा थी कि BMC इलेक्शन के दौरान शेयर मार्केट खुले रहेंगे, लेकिन अब दलाल स्ट्रीट को बंद रखने का फैसला लिया है.

शुरुआत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने संकेत दिया था कि 15 जनवरी को ट्रेडिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी.सिर्फ ‘सेटलमेंट हॉलिडे’ रहेगा. अब ताजा सर्कुलर में NSE में छुट्टी घोषित कर दी गई है. BSE ने भी क्लोजिंग का फैसला लिया है.BSE ने बताया कि BMC चुनावों के कारण इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें बंद रहने वाली हैं. इसके साथ ही सिक्योरिटीइज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी.

बैंकों में भी रहेगी छुट्टी

महाराष्ट्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसके तहत मुंबई शहर, उपनगर और BMC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद रहेंगे. बैंकों में भी क्लोजिंग रहेगी. स्कूल-कॉलेजों को पहले से ही बंद करने का आदेश जारी हो चुका है.

नए साल में 15 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने साल 2026 के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, नए साल में कुल 15 दिन स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती जैसे नेशनल इवेंट के साथ दिवाली, होली और ईद जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं. हॉलीडे लिस्ट में 5 लॉन्ग वीकेंड मिलेंगे. शनिवार और रविवार को वीकली क्लोजिंग के चलते आमतौर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होती है. ऐसे में ट्रेडर्स और इंवेस्टर्स को फैमिली टाइम मिल जाएगा.

2026 में कब और किस वजह से बंद रहेगा शेयर मार्केट?

26 जनवरी 2026 (सोमवार)- गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर मार्केट बंद रहेंगे.

3 मार्च 2026 (मंगलवार)– होली के मौके पर शेयर बाजारों में काम नहीं होगा.

26 मार्च 2026 (गुरुवार)– श्री राम नवमी के मौके पर शेयर मार्केट में क्लोजिंग रहेगी.

31 मार्च 2026 (मंगलवार)– श्री महावीर जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहेंगे.

3 अप्रैल 2026 (शुक्रवार)- गुड फ्राइडे होने के कारण शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी.

14 अप्रैल 2026 (मंगलवार)- डॉ. बी आर आंबेडकर जयंती पर शेयर मार्केट क्लोज रहेगा.

1 मई 2026 (शुक्रवार)- मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस के कारण शेयर बाजार बंद रहेंगे.

28 मई 2026 (गुरुवार)– बकरी ईद की वजह से शेयर मार्केट बंद रहेंगे.

26 जून 2026 (शुक्रवार)- मुहर्रम के कारण शेयर बाजार बंद रहेंगे.

14 सितंबर 2026 (सोमवार)– गणेश चतुर्थी पर शेयर मार्केट में क्लोजिंग रहेगी.

2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)– गांधी जयंती पर शेयर मार्केट में काम नहीं होगा.

20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)– दशहरे के कारण शेयर मार्केट क्लोज रहेंगे.

10 नवंबर 2026 (मंगलवार)– दीपावली के मौके पर ट्रेडिंग नहीं होगी.

24 नवंबर 2026 (मंगलवार)– प्रकाश पर्व के मौके पर शेयर मार्केट बंद रहेंगे.

25 दिसंबर 2026 (शुक्रवार)– क्रिसमस के मौके पर शेयर मार्केट बंद रहेंगे.

1 फरवरी 2026 को एक खास ट्रेडिंग सेशन

शेयर मार्केट के लिए 1 फरवरी 2026 का दिन खास होता है. इस दिन देश का बजट पेश होगा. इसलिए रविवार 1 फरवरी 2026 को एक खास ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा. हालांकि, पॉलिसी अनाउंसमेंट पर मार्केट का रिस्पॉन्स आसान बनाने के लिए बजट डे ट्रेडिंग पहले भी वीकेंड पर होती रही है.