BSNL Special OTT Plans: सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए खास प्लान लेकर आई है. हाल ही में एयरटेल और वीआई ने OTT प्लैटफॉर्म्स के साथ साझेदारी की थी. इसी कड़ी नमें अब बीएसएनएल भी अपने उपभोक्ताओं को OTT की सुविधा देने वाला है. बीएसएनएल ने Yupp TV के साथ साझेदारी की है. इसके लिए ब्रॉडबैंड यूजर्स को 129 रुपये का प्लान लेना होगा. हालांकि यह प्लान पहले तीन महीने के लिए होगी. लेकिन लेकिन 3 महीने बाद इस प्लान की कीमत 199 रुपये प्रति माह हो जाएगी.

टेलीकॉम कंपनी ने पिछले हमीने ऐड-ऑन योजनाओं का उल्लेख किया था, हालांकि अब अधिकारिक रूप से इसके नाम की घोषणा कर दी है. फिलहाल के लिए केवल एक योजना सिनेमा प्लस है. बता दें कि Yupp TV के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यूजर्स OTT सेवाओं जैसे VOOT Select, SonyLIV स्पेशल, Zee5, YuppTV इत्यादि को एक्सेस कर सकते हैं.

एक तरफ बीएसएनएल जहां अपने ग्राहकों को खुशखबरी दे रही है वहीं एक खबर ऐसी भी है जो शायद उपभोक्ताओं को नाखुश कर सकती है. क्योंकि कंपनी ने 1,999 रुपये वाले सालाना प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को कम कर दिया है. BSNL के 1,999 रुपये वाले सालाना प्लान में पहले दिन ग्राहकों को 3 जीबी डेटा दिया जाता था. लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है और हर दिन ग्राहकों को अब 2 जीबी डेटा ही दिया जा रहा है.