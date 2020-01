नई दिल्ली: बजट की गूढ़ बातों को आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने के लिये वित्त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है. मंत्रालय, ‘#अर्थशास्त्री’ अभियान के तहत बजट में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न आर्थिक शब्दावलियों को आकर्षक एनिमेशन वीडियो की मदद से आम आदमी और छात्रों को समझायेगा. इससे उन्हें समूची बजट प्रक्रिया को सरल तरीके से समझने में मदद मिलेगी.

Curious student Arth unpacks his box of questions in Prof. Shastri’s class. Let’s see how Dr. Shastri tackles his difficult questions with her sharp insight. Tune into this space to join the classes starting 22nd January @ 11am. #ArthShastri pic.twitter.com/XhQKaGBzsQ

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 19, 2020