नई दिल्ली: आम बजट-2020 के दस्तावेजों की छपाई सोमवार को हलवा रस्म के साथ शुरू हो जाएगी. आम बजट इस साल ऐसे समय में पेश होगा, जब देश की आर्थिक विकास दर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है और लगातार कमजोर मांग के कारण ‘आर्थिक सुस्ती’ बनी हुई है.

Delhi: ‘Halwa Ceremony’ to be held at Ministry of Finance, North Block to mark the beginning of printing of documents relating to Union Budget 2020-21.

— ANI (@ANI) January 19, 2020