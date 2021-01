Budget 2021: संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सत्र दो चरणों पूरा होगा. पहले चरण में संसद की कार्यवाही 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी. जबकि, दूसरे चरण में संसद आठ मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगी. Also Read - General Budget 2021: 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी. Also Read - Budget 2021: रत्न और आभूषण उद्योग की मांग, सोने पर सीमा शुल्क घटाकर किया जाए 4 फीसदी

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी. इसके बाद विभिन्न स्टैंडिंग कमेटीज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांग पर विचार करेंगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी. इसके बाद आठ मार्च को संसद के बजट सत्र की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी. Also Read - सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार जल्द देगी 28% महंगाई भत्ता

The #Budget session of Parliament will commence from January 29, with Union Finance Minister #NirmalaSitharaman (@nsitharaman) set to present the #UnionBudget on February 1.

Photo: IANS (File) pic.twitter.com/jjGm5LLnvU

— IANS Tweets (@ians_india) January 14, 2021