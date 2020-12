Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आज आगामी आम बजट 2021-22 के संबंध में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की जानी-मानी हस्तियों के साथ 11वां पूर्व बजट विचार-विमर्श किया. Also Read - Indian Railways ने यात्रियों को दी है बड़ी खुशखबरी, कोरोना चला जाएगा, लेकिन चलती रहेंगी ये ट्रेनें...

बता दें, 14 दिसंबर से विभिन्न हितधारकों के साथ वित्त मंत्री ने बजट पूर्व चर्चा शुरू की थी. कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये बैठकें इस साल वर्चुअली की जा रही हैं.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman holds 11th Pre-Budget consultations with leading experts in infrastructure, energy and climate change in connection with the forthcoming Union Budget 2021-22, in New Delhi today. pic.twitter.com/K2iDs2zpZ3

— ANI (@ANI) December 21, 2020