Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2020-21 का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके. बजट में सरकार की तरफ चुनावी राज्यों को भी सौगात दी गई है. बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए हजारों करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 3500 किमी नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने असम, केरल और पश्चिम बंगाल में राजमार्ग बनाने के लिए बजट की भी घोषणा की.

The Budget proposals for 2021-12 rest on six pillars —health & well-being, physical & financial capital & infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation & R&D, Minimum Govt & Maximum Governance: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Rno0iMc8JR

— ANI (@ANI) February 1, 2021