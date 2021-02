Load More

Budget Satra 2021 in Hindi 1 Feb 2021 Live Updates and Latest News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेंगी. उनका ये बजट कुल अलग होगा. बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जायेगी. साथ ही स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिये जाने की भी उम्मीद की जा रही है. Also Read - बजट में बड़ी घोषणा, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में होगा ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा असर

यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट होने वाला है. यह बजट ऐसे समय पेश हो रहा है, जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है. इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर खर्च को बढ़ाने, विकास योजनाओं के लिये उदार आवंटन, औसत करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा डालने और विदेशी कर को आकर्षित करने के लिये नियमों को आसान किये जाने की उम्मीद की जा रही है. Also Read - Budget 2021: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने बजट के दौरान Ujjwala Yojana को लेकर की यह बड़ी घोषणा....

सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के पारंपरिक ब्रीफकेस को बदल दिया था और लाल कपड़े में लिपटे ‘कही-खाते’ के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश किया था. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. Also Read - निर्मला सीतारमण ने Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana का किया ऐलान, इन 3 सेक्टरों पर सरकार की नजर

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये.