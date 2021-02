Budget 2021: केंद्रीय बजट 2021 पेश करने से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी से पीड़ित राष्ट्र से वादा किया था कि अगले वित्तीय वर्ष की योजना ऐसी बनेगी कि इसके पहले वैसा कभी नहीं हुआ होगा. अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि चुनौतियों के बावजूद, सीतारमण एक ठोस योजना की घोषणा करके अपने वादे पर कायम हैं, जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दे सकती है. Also Read - सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का रत्न-आभूषण उद्योग ने किया स्वागत, कहा -अब ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

आयकर दाताओं के हाथ लगी निराशा

आयकर की छूट की सीमा नहीं बढ़ाए जाने के कारण पहली नज़र में बहुत से लोगों को कम आकर्षित करने वाला लग सकता है, लेकिन वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों का उद्देश्य कोविड -19 महामारी के कारण हुई तबाही की पृष्ठभूमि में भारत की दीर्घकालिक विकास बाधाओं को दूर करना है.

सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बजट को बताया ‘बमबम’

भारत के हेल्थकेयर सेक्टर पर ज्यादा खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करना, भारत के बैंकिंग सेक्टर को ठीक करना और एसेट मॉनेटाइजेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी प्लान हैं. लगभग सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि भी की है. अर्थशास्त्रियों के अनुसार, निजीकरण, स्थानीय विनिर्माण और विनिवेश योजनाओं की ओर बढ़ने जैसी अन्य प्रतिबद्धताएं भी भविष्य में भारत के सर्वांगीण आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगी.

दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने की योजना

वित्त मंत्री ने जिन योजनाओं का प्रस्ताव किया है उन पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. वे यथार्थवादी योजनाओं के माध्यम से अधिक खर्च करके दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियों से निपटना चाहती हैं.

स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी

भारत का स्वास्थ्य बजट खर्च 2,23,846 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 137 फीसदी ज्यादा है. अगले वित्त वर्ष के लिए हेल्थकेयर खर्च योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नई केंद्र प्रायोजित योजना है. जिस पर 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा.

हेल्थकेयर स्टार्टअप के लिए बजट में बढ़ोतरी का स्वागत

हेल्थकेयर स्टार्ट-अप, के लिए प्रस्तावित बजट वृद्धि का स्वागत किया गया है, लेकिन यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा. लेकिन यह एक शानदार कदम है.

Budget Never Like Before का निभाया वादा

आयकर राहत और गरीबों को सीधे समर्थन जैसे कुछ उपाय बजट से गायब रहे हैं, लेकिन, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित उपाय बिल्कुल सही दिशा में हैं और उन्होंने बजट को लेकर किए गए वादे को वास्तव में निभाया है.