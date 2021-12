Budget 2022 | Niramala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी. उम्मीद की जा रही है कि बैठक में कुछ सामानों पर लगने वाले शुल्क में सुधार पर चर्चा हो सकती है. बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉ भागवत किशनराव कराड भी शामिल होंगे.Also Read - Budget 2022: राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ 30 दिसंबर को बजट पूर्व बैठक करेंगी निर्मला सीतारमण

गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, "FM श्रीमती @nsitharaman कल नई दिल्ली में GST परिषद की 46 वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी. बैठक में वित्त मंत्री @mppchaudhary और @DrBhagwatKarad के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. "

FM Smt. @nsitharaman will chair the 46th meeting of the GST Council in New Delhi, tomorrow. The meeting will be attended by MoS for Finance Shri @mppchaudhary & Shri @DrBhagwatKarad, besides Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States. pic.twitter.com/S1rDGN0TIf

