When and where to watch Budget 2020 Live Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में अब से थोड़ी देर बाद वित्त वर्ष 2022-23 का बजट (Budget 2022-23) पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट होगा. उम्मीद की जा रही है कि कोरोना से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं. इसके साथ-साथ मोदी सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) पेयर्स को भी कुछ राहत दे सकती है. आम लोगों की निगाहें क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? टैक्स में कुछ छूट मिली या नहीं? इन पर रहेगी. उम्मीद की जा रही हैं कि सरकार आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ा सकती है. सरकार ने साल 2014 में इनकम टैक्स में छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी. हालांकि इसके बाद से पिछले आठ सालों के दौरान फिर कभी टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती हैं.

बजट भाषण का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण (Budget 2022 LIVE Streaming) होगा. इसके अलावा आप Zee news और Zee Business चैनल पर भी बजट भाषण Live सुन सकते हैं. इनके अलावा आप यूनियन बजट मोबाइल एप (Union Budget APP) भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप के माध्यम से लोकसभा में बजट भाषण पूरा होने के बाद आप पूरा बजट डाउनलोड कर सकते हैं. यही नईं, आप पीआईबी और संसद टीवी के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से भी लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

बजट 2022 कैसे देखें LIVE

Zee Business का लाइव टीवी – https://www.zeebiz.com/hindi/live-tv

Zee news का लाइव टीवी – https://zeenews.india.com/live-tv

Youtube पर बजट 2022 कैसे देखें LIVE

Zee News YouTube Channel – https://www.youtube.com/watch?v=pXTvorHxThQ

Zee Business YouTube Channel – https://www.youtube.com/watch?v=B6PaS7jnoUc