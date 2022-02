UNION BUDGET 2022 LIVE UPDATE: संसद में आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 (Budget 2022-23) पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान अच्छी रिकवरी देखी गई. वित्त मंत्री ने कहा कि सबके प्रयास से विकास की रफ्तार अच्छी रही है. इस दौरान आत्मनिर्भर भारत को अच्छी सफलता मिली है. पांच साल में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 60 लाख नौकरियां मिली हैं. आज के बजट से संभावना जताई जा रही है कि देश के टैक्सपेयर्स (Taxpayers) खासकर नौकरीपेशा लोगों को सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है, वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी इस बजट से काफी संभावनाएं हैं.Also Read - Budget 2022: GST और Tax Slabs Relaxation है इंडस्ट्री की डिमांड, Expert Says

आज सुबह 10:10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेपरलेस बजट पेश करेंगी. Also Read - Budget 2022: कैसा रहेगा इस साल का बजट? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी अहम जानकारी

