Budget 2022: महिलाओं को आज आम बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है. कामकाजी हों या घर को संभालने वाली महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा 4 बड़े मुद्दे है, जिसमें आज महिलाएं बड़ी राहत की उम्मीदें लगाकर बैठी हैं. कामकाजी महिलाओं की बात करें तो वे आयकर छूट की उम्मीदें लगा रही हैं. बता दें कि साल 2012 से पहले महिलाओं को इस मामले में पुरुषों से ज्यादा छूट मिलती थी. लेकिन 2012-13 में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच छूट का अंतर खत्म कर दिया था. बता दें कि 10 साल पहले, महिलाओं को आयकर में 30 हजार रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी. इस बार, मोदी सरकार इनकम टैक्स में क्या राहत देगी, इसपर सबकी नजरें हैं.

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 को देश का आम बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी. एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर और महंगाई की मार झेल रही आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, तो वहीं देश की आधी आबादी इस बजट से खासी उम्मीदें लगा रखी हैं.

