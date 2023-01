Budget 2023: कल होगा 'हलवा सेरेमनी' का आयोजन, निर्मला सीतारमण करेंगी नेतृत्व, जानें- क्या है यह परंपरा?

Budget 2023: 2023 के बजट की तैयारी में शामिल लोगों के लिए ‘लॉक-इन’ प्रक्रिया से पहले गुरुवार को हलवा समारोह आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन का नेतृत्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और यह केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण को चिन्हित करेगी.

गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बजट बनाने में शामिल अधिकारी ‘लॉक-इन’ प्रक्रिया से गुजरते हैं. 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के बाद ही नॉर्थ ब्लॉक से निकल सकते हैं. हलवा समारोह एक प्रकार की विदाई होती है और इसमें सभी शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं. इस दौरान कई मेहनती कर्मचारियों, जो बजट बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, उनकी पहचान की जाती है और सराहना की जाती है

वित्त मंत्री कढ़ाही में हलवे को हिलाकर समारोह की शुरुआत करती हैं और फिर इसे राष्ट्रीय राजधानी में मंत्रालय के मुख्यालय में सहयोगियों को परोसा जाता है.

समारोह को पिछले साल COVID-19 महामारी के आलोक में बंद कर दिया गया था. इसके बजाय, मुख्य कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर ‘लॉक-इन’ होने के कारण मिठाई प्रदान की गई.