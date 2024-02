Budget 2024: बजट भाषण में लक्षद्वीप का भी जिक्र, जानिए क्या है मोदी सरकार का प्लान?

Budget 2024: आगमी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानि गुरूवार, 1 फरवरी को सरकार का अंतरिम बजट (Union Budget 2024) पेश किया. बजट पेश करते वक्त उन्होंने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की, जिससे मालदीव की मुइज्जू सरकार को एक बार फिर से मिर्ची लग सकती है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी. इसके अलावा सरकार पूरे देशभर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए पैदा होते उत्साह को देखते हुए ‘‘लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर’’ पोत संपर्क, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सरकार लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों पर अच्छे होटलों के विकसित करने के लिए इन्सेंटिव देने की भी घोषणा कर सकती है.

बजट 2024-25 में लक्षद्वीप को लेकर किए गए ऐलान को ईजमाईट्रिप के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी (Nishant Pitti, EaseMyTrip) ने भी एक दूरदर्शी वाला ऐलान बताया.

Transformative measures in #Budget2024 Port connectivity and tourism infrastructure projects on our islands, including Lakshadweep, will undoubtedly uplift travel experiences and boost local economies. Kudos to the visionary approach! #TravelTransformed

