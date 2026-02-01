Hindi Business Hindi

Budget 2026 Expectations Income Tax Middle Class Sasta Mehenga Nirmala Sitharaman Budget Updates

कम होगी महंगाई या लगेगा झटका, बजट 2026 से आम आदमी को क्या उम्मीदें?

Budget 2026: इस साल यानी 2026 के बजट से आम आदमी, व्यापारी और मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं. महंगाई, टैक्स राहत और GST सुधार पर सबकी नजरें टिकी हैं.

1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट पेश होगा, जिसको लेकर देशभर में चर्चा है. व्यापारियों से लेकर आम आदमी तक, हर कोई बजट का इंतजार कर रहा है. लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार महंगाई से राहत, टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले ले सकती है. साथ ही कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को सशक्त करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं इस बार के बजट (Budget 2026) से लोगों को क्या-क्या उम्मीद है?

Budget 2026 से क्या उम्मीदें हैं?

कमजोर वर्ग को सहारे की उम्मीद

भाजपा सांसद अतुल गर्ग का कहना है कि बजट 2026 पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होगा. जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का फोकस गरीब, किसान और जरूरतमंद वर्ग को मजबूत करने पर रहेगा.

महंगाई पर लग सकती है लगाम

व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन लागत है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी और इथेनॉल नीति की समीक्षा से आम आदमी और व्यापारी – दोनों को राहत मिल सकती है.

इनकम टैक्स में और छूट की उम्मीद

Add India.com as a Preferred Source

संयुक्त व्यापार मंडल के नेताओं का मानना है कि पिछले बजट में मिली इनकम टैक्स छूट को इस बार और बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिले और खर्च करने की क्षमता बढ़े.

GST को आसान बनाने पर जोर

व्यापारी वर्ग चाहता है कि GST की जटिलताओं को खत्म किया जाए. टैक्स स्लैब कम हों, नियम सरल हों और छोटे कारोबारियों को अनुपालन में राहत मिले.

होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि इस सेक्टर पर टैक्स कम किया जाए. इससे रोजगार बढ़ेगा और टूरिज्म को नई रफ्तार मिलेगी.

पर्यटन और इवेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा

इवेंट और टूरिज्म सेक्टर ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों पर लगने वाले TCS में कटौती, बेहतर कनेक्टिविटी और एयरलाइंस किराए कम करने की मांग रखी है, ताकि भारत ग्लोबल टूरिज्म हब बन सके.

कुल मिलाकर, बजट 2026 से जनता को उम्मीद है कि यह सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि महंगाई कम करने, टैक्स में राहत देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाला बजट साबित होगा.