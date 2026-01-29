Hindi Business Hindi

Budget 2026: देश को चलाने के लिए इन 7 तरीकों से फंड जुटाती है सरकार, चेक करें लिस्ट

सरकार को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बजट पेश करना होता है. भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

किसी भी देश का बजट उसके विकास, प्रशासन और जनकल्याण की तस्वीर होता है. बजट सिर्फ खर्चों की लिस्ट नहीं होता, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार को पैसा कहां-कहां से मिलेगा. सरकार अलग-अलग सोर्सेस से फंड जुटाती है, ताकि देश की तरक्की का काम न रुके. बजट के जरिए सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है. सरकार को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बजट पेश करना होता है. भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

कब पेश होगा बजट?

मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार 9वीं बार लोकसभा में आम बजट 2026 (Union Budget 2026)पेश करेंगी. आइए जानते हैं बजट के लिए पैसा कहां-कहां से आता है? सरकार इन पैसों का इस्तेमाल किन कामों में करती है:-

सरकार कहां-कहां से जुटाती है फंड:-

टैक्स

सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स होता है. इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल है. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स आता है. जबकि, इनडायरेक्ट टैक्स GST प्रमुख है.

एक्साइज ड्यूटी

सरकार को पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे उत्पादों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से भी इनकम होती है.

नॉन-टैक्स रेवेन्यू

टैक्स के अलावा सरकार को सरकारी सेवाओं की फीस, जुर्माने, लाइसेंस फीस और सरकारी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से कमाई होती है. ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं. सरकार रेलवे, डाक, पब्लिक सेक्टर के बैंक और अन्य सरकारी यूनिट से भी कमाती है.

प्राकृतिक संसाधन

सरकार को कोयला, खनिज, स्पेक्ट्रम बेचकर या इनकी नीलामी से भी मोटा पैसा मिलता है. हालांकि, इनकम टैक्स की तुलना में कम होती है, फिर भी बजट में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है.

उधारी

अपने खर्चें निकालने के लिए सरकार आपकी और हमारी तरह उधार भी लेती है. ये उधार बैंकों, बीमा कंपनियों और आम जनता से सरकारी बॉन्ड के जरिए लिया जाता है. छोटी बचत योजनाएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं.

लोन

इसके अलावा सरकार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी सरकारों से लोन लेती है. वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऐसे लोन देती है. इसके अलावा दूसरे देशों से समझौता करके भी लोन लिया जा सकता है.

अपनी हिस्सेदारी बेचकर कमाई

कभी-कभी सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाती है, जिसे विनिवेश कहा जाता है.

इन कामों में खर्च होता है पैसा

सरकार सब्सिडी, पेंशन,रक्षा, कर्ज और ब्याज, टैक्स पर राज्यों का हिस्सा, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं की सैलरी, केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम और केंद्रीय योजनाओं पर बजट का पैसा खर्च करती है.