Budget 2026: किसानों की कमाई बढ़ाने पर जोर! जानिए बजट में अन्नदाता के लिए हुए क्या-क्या ऐलान?

Union Budget 2026: पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अब सरकार का ध्यान स्पेशलिटी क्रॉप्स जैसे काजू, नारियल, कोको और चंदन पर है, जिन्हें वैश्विक बाजार में प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा.

Budget 2026 For Farmers Agriculture: केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में खेती-किसानी को लेकर अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संबोधन से यह स्पष्ट है कि सरकार अब केवल गेहूं और धान तक सीमित नहीं रहना चाहती. इस बार का बजट ‘लोकल टू ग्लोबल’ के मंत्र पर आधारित है, जहां भारत की विशिष्ट फसलों को दुनिया के प्रीमियम बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी है.

भारत की भौगोलिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है. सरकार ने इसे पहचानते हुए दो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए खास योजनाएं पेश की हैं.

समुद्र तटीय किसान

काजू और नारियल उगाने वाले किसानों को अब सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा. सरकार का लक्ष्य भारतीय काजू को दुनिया में एक प्रीमियम ब्रांड बनाना है. इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि तटीय राज्यों के किसानों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा.

पहाड़ी क्षेत्रों के बागवान

कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, खुमानी, अखरोट और बादाम उगाने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे. दुर्गम इलाकों में खेती करने वाले इन किसानों को अब बेहतर लॉजिस्टिक्स और बाजार की सुविधाएं मिलेंगी.

कोको और चंदन की खेती

सरकार ने कोको और चंदन जैसी कीमती फसलों पर बड़ा दांव लगाया है. चॉकलेट इंडस्ट्री में कोको की भारी मांग है. भारत अब अपने स्थानीय उत्पादन को बढ़ाएगा ताकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े.

चंदन की खेती को सरल बनाया जाएगा और राज्यों के साथ मिलकर किसानों को सहायता दी जाएगी. एक समय में भारत की पहचान रहे चंदन को फिर से मुख्यधारा की फसल बनाने की योजना है.

तकनीक और एआई से बदलेंगे हालात

अब किसान केवल हल और बैल के भरोसे नहीं रहेंगे. बजट में खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का बड़ा ऐलान हुआ है. भारत-विस्तार के तहत किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती की सलाह मिलेगी.

यह टूल मौसम, फसल की बीमारी और बाजार के भावों का सटीक अनुमान देगा, जिससे जोखिम कम होगा. एआई की मदद से किसान यह जान पाएंगे कि किस समय कौन सी खाद डालनी है या कब सिंचाई करनी है, जिससे लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी.

महिलाओं के लिए SHE-मार्ट्स

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार SHE-मार्ट्स शुरू करने जा रही है. यह महिलाओं द्वारा संचालित व्यापारिक केंद्र होंगे. इससे महिला उद्यमी सीधे बाजार से जुड़ सकेंगी और अपने उत्पादों जैसे आचार, पापड़, हस्तशिल्प या अनाज को बेहतर कीमतों पर बेच पाएंगी.

आयुर्वेद और औषधीय खेती

दुनियाभर में आयुर्वेद की बढ़ती मांग को देखते हुए, जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं. सरकार उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात के लिए एक नई रणनीति बना रही है. जब भारत से दवाएं और जड़ी-बूटियां निर्यात होंगी, तो इसका सीधा मुनाफा छोटे किसानों को मिलेगा.