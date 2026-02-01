Hindi Business Hindi

वित्त मंत्री ने किया 'शी-मार्ट्स' का ऐलान, जानिये क्या है यह और महिलाओं को इससे कैसे मिलेगी मदद

She-Marts Woman owned retailed: वित्त मंत्री ने शीमार्ट्स की घोषण की है. इसके तहत ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी.

वित्त मंत्री ने महिला उद्यमी के लिए शी-मार्ट्स की घोषण की है.

FM announces She-Marts: महिला उद्यमी के लिए इस बार का बजट बेहद खास रहा. वित्त मंत्री ने इस बजट में ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए शी-मार्ट्स की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी.

क्या है शी-मार्ट्स?

शी-मार्ट्स महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास है. यह देश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके उद्योगों को बढ़ावा देने का भी प्रयास है. रिटेल का अर्थ दुकान होता है, जो किसी प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाता है. उसी तर्ज पर शी-मार्ट्स (SHE-Marts) ग्रामीण महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके उत्पादों के लिए एक नियमित और संगठित बाजार उपलब्ध कराना है.

महिलाओं के लिए कैसे मददगार साबित होगी शी-मार्ट्स?

शी-मार्ट्स का मुख्य लक्ष्य क्लस्टर स्तर पर, विशेष रूप से कृषि-क्लस्टरों (agro-clusters) में, ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को एक मार्केट उपलब्ध कराना है. यह मुख्य रूप से उन महिलाओं और दीदियों के लिए है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

ये मार्ट्स न केवल स्थानीय स्तर पर बिक्री में मदद करते हैं, बल्कि इन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे GeM पोर्टल, ONDC और e-SARAS) और राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों (Saras Fairs) से भी जोड़ा जा रहा है ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके.

शी-मार्ट्स को लेकर सरकार की योजना क्या?

केन्द्र सरकार के लखपति दीदी (3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य) अभियान का हिस्सा है, जिससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर व्यापार करने के अवसर मिलते हैं. जाते-जाते बताते चलें कि शी-मार्ट्स महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों (जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, और अन्य घरेलू सामान) के लिए एक समर्पित स्टोर की तरह काम करते हैं, जो बिचौलियों को कम करने और महिलाओं को उनके उत्पादों का सही दाम दिलाने में मदद करते हैं.

