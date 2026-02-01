  • Hindi
  • Business Hindi
  • Budget 2026 Highlights What Is She Marts How Fm Nirmala Sitharaman New Initiative Will Empower Women Entrepreneurs

वित्त मंत्री ने किया 'शी-मार्ट्स' का ऐलान, जानिये क्या है यह और महिलाओं को इससे कैसे मिलेगी मदद

She-Marts Woman owned retailed: वित्त मंत्री ने शीमार्ट्स की घोषण की है. इसके तहत ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी.

Published date india.com Published: February 1, 2026 12:14 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Finanance minister She Marts
वित्त मंत्री ने महिला उद्यमी के लिए शी-मार्ट्स की घोषण की है.

FM announces She-Marts: महिला उद्यमी के लिए इस बार का बजट बेहद खास रहा. वित्त मंत्री ने इस बजट में ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए शी-मार्ट्स की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी.

क्या है शी-मार्ट्स?

शी-मार्ट्स महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास है. यह देश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके उद्योगों को बढ़ावा देने का भी प्रयास है. रिटेल का अर्थ दुकान होता है, जो किसी प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाता है. उसी तर्ज पर शी-मार्ट्स (SHE-Marts) ग्रामीण महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके उत्पादों के लिए एक नियमित और संगठित बाजार उपलब्ध कराना है.

महिलाओं के लिए कैसे मददगार साबित होगी शी-मार्ट्स?

शी-मार्ट्स का मुख्य लक्ष्य क्लस्टर स्तर पर, विशेष रूप से कृषि-क्लस्टरों (agro-clusters) में, ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को एक मार्केट उपलब्ध कराना है. यह मुख्य रूप से उन महिलाओं और दीदियों के लिए है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.

ये मार्ट्स न केवल स्थानीय स्तर पर बिक्री में मदद करते हैं, बल्कि इन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (जैसे GeM पोर्टल, ONDC और e-SARAS) और राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों (Saras Fairs) से भी जोड़ा जा रहा है ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके.

शी-मार्ट्स को लेकर सरकार की योजना क्या?

केन्द्र सरकार के लखपति दीदी (3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य) अभियान का हिस्सा है, जिससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर व्यापार करने के अवसर मिलते हैं. जाते-जाते बताते चलें कि शी-मार्ट्स महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों (जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, और अन्य घरेलू सामान) के लिए एक समर्पित स्टोर की तरह काम करते हैं, जो बिचौलियों को कम करने और महिलाओं को उनके उत्पादों का सही दाम दिलाने में मदद करते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.