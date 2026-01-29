Hindi Business Hindi

Budget 2026 Middle Class Tax Payers Big Relief In 2025 Major Announcement

आपके परिवार के 'गुल्लक' में सरकार ने क्या-क्या डाला था? ये रही बीते साल के बजट की 10 बड़ी बातें

साल 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास फैमिली के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए थे. घर के मुखिया को इनकम टैक्स में रीलीफ दिया गया था. महिलाओं को आर्थिक ताकत दी गई थी. बच्चों और युवाओं की पढ़ाई, नौकरी और स्टार्टअप्स के लिए कई ऐलान हुए थे.

बजट 2026 में मिडिल क्लास टैक्स में और छूट की उम्मीद लगाए बैठा है.

देश का आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होने जा रहा है. इस बजट से सैलरीड क्लास और आम आदमी को काफी राहत की उम्मीदें हैं. जबकि, बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर नीतियों में ढील की आस लगाए बैठे हैं. मोदी सरकार के तीसरे टर्म के दूसरे आम बजट में इन बातों का खास ख्याल रखा गया था. पिछले साल के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए थे.

साल 2025 के बजट में घर के मुखिया को इनकम टैक्स में रीलीफ मिला, तो महिलाओं को आर्थिक ताकत दी गई. युवाओं की पढ़ाई, नौकरी और स्टार्टअप्स के लिए कई ऐलान हुए थे. बच्चों की अच्छी स्कूलिंग के लिए कई योजनाएं लाई गईं. बुजुर्गों के इनकम और इलाज के लिए सरकार ने राहत दी गई थी. और तो और बढ़ती महंगाई को भी कंट्रोल में लाने का बंदोबस्त कर दिया गया था.

आइए जानते हैं बजट 2025 में मिडिल क्लास फैमिली के ‘गुल्लक’ में सरकार ने कौन सी 10 चीजें डाली थी:-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली थी. सरकार ने सैलरीड क्लास के लिए न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी थी. न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख रुपये के इनकम पर 5% और 8-12 लाख रुपये के इनकम पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार 87A के तहत सीधे माफ कर देती है. इसके अलावा 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है. इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. पिछले बजट में बुजुर्गों के लिए छूट की लिमिट डबल कर दी गई थी. सीनियर सिटीजंस को एक लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी. साल 2025 के बजट में युवाओं के लिए खास ऐलान हुए थे. नई नौकरियों का ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया था. पिछले बजट में मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत दी थी. मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार, लेदर गुड्स, कपड़े जैसे सामान सस्ते किये गए थे. सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया था. वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया था. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई थीं. अगले 5 सालों में 5 लाख SC/ST महिला अंत्रोप्रेन्योर को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन देने का ऐलान हुआ था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं. 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है. इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे. सरकार ने बच्चों में उत्सुकता और इनोवेशन की भावना पैदा करने के लिए अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब बनाने का ऐलान किया था. मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 10 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ था. इससे देश में हर साल अब 10 हजार नए डॉक्टर बनेंगे. इसके साथ ही पांच IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 36 लाइफ सेविंग ड्रग (जीवन रक्षक दवाओं) पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया था. 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी गई थी. मिडिल क्लास फैमिली की हवाई यात्रा के सपने को उड़ान देते हुए सरकार ने अगले 10 सालों में 120 स्थानों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला किया था.