हलवा खाने के बाद बेसमेंट में क्यों कैद हो जाते हैं बजट बनाने वाले अफसर? शर्तें तोड़ने पर मिलती है ऐसी सजा

इस बार संसद का बजट सत्र दो फेज में चलेगा. पहला फेज 28 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेगा. दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा.

बजट 2026 पेश होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक में 27 जनवरी को हलवा सेरेमनी हुई थी.

मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 1 फरवरी 2026 (रविवार) को पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार 9वीं बार लोकसभा में बजट 2026 (Union Budget 2026)पेश करेंगी. बजट के जरिए सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है. सरकार को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बजट पेश करना होता है. भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

भारत का केंद्रीय बजट सिर्फ कमाई और खर्चों का लेखाजेखा नहीं है. ये देश की आर्थिक सोच और नीतिगत दिशा का आईना भी होता है. इसलिए इसे बनाने से लेकर संसद में पेश होने तक वित्त मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों को खास नियमों को मानकर चलना पड़ता है. बजट पेश होने के एक हफ्ते पहले तक उन्हें एक खास रूटीन भी फॉलो करना होता है.

आइए जानते हैं बजट को लेकर सरकार अधिकारियों पर सख्त नियम क्यों लागू करती है? आखिर हलवा सेरिमनी के बाद वित्त मंत्रालय में बजट पर काम करने वाले अधिकारियों को कैद करके क्यों रखा जाता है?

बजट पेश होने से हलवे की चर्चा क्यों होती है?

बजट के साथ हलवे का एक कनेक्शन है. हमारे बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि किसी भी शुभ या बड़े काम की शुरुआत मुंह मीठा करके करनी चाहिए.देश का साल भर का बजट बनाना भी शुभ और बड़ा काम माना जाता है. इसलिए नॉर्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) की प्रेस में बजट की छपाई शुरू होने से पहले हलवा सेरेमनी होती है.इसके जरिए अधिकारियों का मुंह मीठा कराया जाता है. वित्त मंत्री अपने हाथ से स्टाफ को हलवा परोसती हैं.

फिर शुरू होता है लॉक-इन पीरिएड

नॉर्थ ब्लॉक में ‘हलवा सेरेमनी’ के तुरंत बाद स्टाफ का लॉक-इन पीरियड शुरू हो जाता है. इसलिए हलवा सेरेमनी को इन लोगों के प्रति आभार जताने का एक तरीका भी माना जाता है. इस बार 27 जनवरी को हुई है.

बेसमेंट में क्यों कैद हो जाते हैं बजट बनाने वाले स्टाफ?

लोकसभा में बजट पेश होने से पहले उसे बनाने में शामिल करीब 100 अफसर और कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में 7 दिन के लिए बंद रखा जाता है. अंदर ही उनके खाने-पीने, सोने, नहाने और जरूरी काम का बंदोबस्त कर दिया जाता है. 7 दिन के लिए बेसमेंट के बाहर ताला लटका रहता है. इस दौरान बाहर का कोई भी बेसमेंट में एंट्री नहीं कर सकता.

ऐसा क्यों किया जाता है?

बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को वित्तमंत्री का भाषण पूरा होने तक बजट को गोपनीय रखने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकी जा सके.

अगर बजट बनाने में शामिल कोई अधिकारी बाहर आकर सरकारी नीतियों या बड़े ऐलान के बारे में पहले से जानकारी लीक कर दे, तो इसका देश पर गलत असर पड़ेगा. अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि किसी खास इंडस्ट्री पर टैक्स कम होने वाला है, तो वह भारी मात्रा में उस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेगा.

उधर, बजट में यह ऐलान होते ही उस इंडस्ट्री के शेयर तेजी चढ़ेंगे और वह शख्स मोटा मुनाफा कमा लेगा. ऐसे में आम निवेशकों से यह मौका छिन जाएगा.

इसलिए सरकार गोपनीयता बनाए रखने के लिए बजट बनाने वाले अधिकारियों को बेसमेंट में ही कैद करके रखती है. ताकि, बजट पेश होने से पहले तक कोई भी जानकारी बाहर न जा पाए.

बेसमेंट में रहने वाले अधिकारियों को कौन सी शर्तें माननी होती हैं?

सभी स्टाफ के मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं. उनके पास कोई भी डिवाइस जैसे लैपटॉप, माइक्रोफोन, स्पाई कैमरा, वॉयस रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, घड़ी नहीं होती. इस दौरान न तो वे किसी से मिल सकते हैं और न अपने घर जा पाते हैं. उन्हें अपने परिवार वालों से भी बात करने की परमिशन नहीं होती. संसद में बजट पेश होने के बाद ही वो बेसमेंट से बाहर निकल पाते हैं.

क्या कभी देश का बजट लीक हुआ है?

हां. ऐसा दो बार हो चुका है. आजादी के बाद जब ब्रिटिश सरकार की गलती से बजट लीक हो गया था. यह बजट भारत की 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक साढ़े सात महीने की योजनाओं का ब्योरा रखने वाला था. उस दौरान भारत का पहला बजट होने की वजह से नेता और अधिकारी इसके बारे में ब्रिटिश सरकार से मशविरा करना चाहते थे. ऐसे में बजट दस्तावेज को ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री ह्यू डॉल्टन को भेज दिया गया. वहां से ये लीक हो गया था.

फिर 1950 में एक बार फिर से बजट लीक हुआ. 1950 में जब जॉन मथई देश के वित्त मंत्री थे. उनपर ताकतवर लोगों के हित में काम करने का आरोप लगने लगा. ऐसे में उन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इस घटना के बाद भारत के बजट की सुरक्षा के मानकों को जबरदस्त रूप से सख्त कर दिया गया.

बेसमेंट में रहने के दौरान कोई स्टाफ नियम तोड़े तो?

बजट छपाई (Lock-in period) के दौरान नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रहने वाले स्टाफ अगर नियम तोड़ने पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है. ऐसे में स्टाफ को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जा सकता है.उसे विभाग की ओर से जांच का सामना करना पड़ सकता है. देश की संवेदनशील जानकारी लीक होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

अफसरों के इस लॉक-इन के दौरान क्या काम होता है?

अफसरों के इस लॉक-इन के दौरान वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में लगी प्रिंटिंग प्रेस में बजट की कॉपियां छापी जाती हैं. 1950 से पहले तक बजट की कॉपियां राष्ट्रपति भवन में लगी एक सरकारी प्रेस में छपती थीं. 1950 में वित्तमंत्री जॉन मथाई के दौर में इस प्रेस से कुछ डाक्यूमेंट्स लीक हो गए.इसके बाद बजट की छपाई दिल्ली के मिंटो रोड स्थित दूसरी सरकारी प्रेस में होने लगी. 30 साल बाद 1980 में इसी प्रेस को नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया. तब से यह प्रक्रिया जारी है.