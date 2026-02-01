Hindi Business Hindi

Budget 2026 Nirmala Sitharaman Sector Wise Announcements 12 Key Points

इनकम स्लैब में बदलाव नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से AI तक फोकस... 12 पॉइंट में समझिए Budget 2026 का A to Z

इसबार के बजट में विकसित भारत विजन पर फोकस किया गया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है. साथ में क्रिएटिव इकोनॉमी की भी बात कही हैं. लेकिन, सैलरीड क्लास के हाथ इसबार खाली रह गए हैं. पढ़िए Union Budget 2026 की बड़ी बातें:-

निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी (रविवार) को संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. इसबार के बजट में टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को झटका लगा है. बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सरकार ने विकसित भारत विजन पर फोकस करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, रेलवे, कृषि, इनोवेशन और AI समेत सेक्टर वाइज ऐलान किए हैं. बजट में मिडिल क्लास को थोड़ी-बहुत राहत देने की कोशिश हुई है.

ऐसा माना जा रहा था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में कुछ ऐलान किए जा सकते हैं. लेकिन, वित्त मंत्री के बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ. वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं, मगर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं हुईं.

12 पॉइंट में समझिए Budget 2026 का A to Z:-

1. इनकम टैक्स

इस बार वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है. यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वहीं, 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा.

2.इंफ्रास्ट्रक्चर

शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे. प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है. इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी. कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. पूर्व में डानकुनी (पश्चिम बंगाल) से पश्चिम में सूरत (गुजरात) तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है.अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वॉटरवेज बनेंगे.बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं डेवलप की जाएंगी. 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान हुआ है.

3. हेल्थ

कैंसर की 17 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी. ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं. अभी 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी. हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं. भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है. आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी. अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे. इसके लिए ₹10,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है.

4.एजुकेशन

देश में 789 जिले हैं. करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे. हर जिले में एक हॉस्टल होगा. गर्ल स्टूडेंट्स के लिए STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

5.जॉब्स क्रिएशन

15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी. लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे. इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे. यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे. हैंडलूम कारीगरों की मदद के नेशनल फाइबर स्कीम बनेगी नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है.मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा. खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा.

6. एग्रीकल्चर/पशु पालन

किसानों और पशु पालकों की इनकम और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस किया गया है.

पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बनेंगे. नारियल प्रोत्साहन योजना से लगभग 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. काजू-कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट है. राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा.

7. टूरिज्म

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को ट्रेंनिंग दी जाएगी. इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे, जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों. पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे.

8. साइंस टेक्नोलॉजी

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे.

सेमीकंडक्टर मिशन, प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

9. रेयर अर्थ

रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है. इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे. हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर बनाई जाएंगी. इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे.

10.क्रिएटर इकोनॉमी

का सबसे मजबूत संकेत गेमिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर आया. सरकार का मानना है कि अब गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सेक्टर बन चुका है. सरकार ने ऐलान किया कि देश के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में AVGC यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी.बजट 2026 में AI को भविष्य की सबसे अहम तकनीक बताया गया है. सरकार ने कहा है कि AI का इस्तेमाल अब सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसे सरकारी सेवाओं,खेती, हेल्थ और शिक्षा जैसे सेक्टर में लाया जाएगा.

11. क्या सस्ता क्या महंगा?

7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है.अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी.सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा.जूते, कपड़े सस्ते हो सकते हैं. अब विदेश यात्रा के ‘टूर पैकेज’ बुक करना सस्ता हो जाएगा. पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स (TCS) लगता था.विदेश से शराब और पर्सनल यूज में आने वाले समान मंगाना सस्ता होगा.

12. किस सेक्टर को कितना बजट?

बजट में डिफेंस खर्च के तौर पर 7.85 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैंय पिछले साल यह रकम 6.81 लाख करोड़ रुपये थी. इसमें 15.2% की बढ़ोतरी हुई है. इनमें आर्म्ड फोर्सेस के मॉर्डनाइजेशन पर 2.19 लाख खर्च किए जाएंगे. विमान और एयरो इंजन के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं.