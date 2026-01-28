Hindi Business Hindi

Budget 2026 Reasons Behind India Financial Year Time Period 1 April To 31 March

1 जनवरी से शुरू होता है नया साल, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही क्यों बनता है बजट? जानें पूरा किस्सा

भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

भारत का केंद्रीय बजट सिर्फ कमाई और खर्चों का लेखाजेखा नहीं है. ये देश की आर्थिक सोच और नीतिगत दिशा का आईना भी होता है. बजट के जरिए सरकार यह तय करने की कोशिश करती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है. सरकार को हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बजट पेश करना होता है. भारत में फाइनेंशियल ईयर का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है.

क्या कभी आपने सोचा है कि जब नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से शुरू होती है. 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन होता है, तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से क्यों होती है.आखिर फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी से काउंट क्यों नहीं किया जाता?

1867 से चला आ रहा यही फाइनेंशियल ईयर पैटर्न

भारत में 1867 से फाइनेंशियल ईयर का पैटर्न यही है. यानी वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होती है और ये अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है. इसलिए बजट में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब-किताब रखा जाता है.

क्या है इसके पीछे की वजह?

पहली वजह-फसल चक्र: भारत की अर्थव्यवस्था का 18% से 20% हिस्सा अभी भी खेती से आता है. यहां फसल चक्र आमतौर पर अप्रैल से शुरू होता है. गेहूं जैसी रबी की बड़ी फसल की कटाई फरवरी-मार्च से शुरू हो जाती है. ऐसे में खेती से जुड़े लोगों के पास पैसा मार्च से आना शुरू होता है. यही वजह है कि भारत में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआथ 1 अप्रैल से होती है, ताकि इकोनॉमी में फ्लो बना रहे.

दूसरी वजह-ब्रिटिश पैटर्न: भारत के बजट पैटर्न का काफी कुछ हिस्सा ब्रिटेन से मेल खाता है. ब्रिटेन में 6 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और अगले साल 5 अप्रैल को खत्म होता है. आजादी से पहले तक भारत में अंग्रेजों ने यही सिस्टम लागू रखा था.

2006 में हुई थी फाइनेंशियल ईयर बदलने की सिफारिश

2016 में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता वाली एक कमिटी ने भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया था. जनवरी 2019 में भी ये चर्चा हुई कि अब वित्तीय वर्ष बदला जा सकता है. हालांकि, दोनों ही बार सरकार ने कोई आखिरी फैसला नहीं लिया. ऐसे में अब तक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पैटर्न पर ही चल रहा है.

पहले शाम 5 बजे क्यों पेश होता था बजट?

अंग्रेजों के समय में फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 या 29 (लीप ईयर) को शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा थी. दरअसल, भारत का समय ब्रिटिश समय से 4 घंटे 30 मिनट आगे है. इसलिए अंग्रेज अफसरों ने अपनी सुविधा के लिए बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे तय कर दिया था. जब हमारे यहां शाम के 5 बजते हैं, तब लंदन ब्रिटेन में दोपहर के 12:30 बज रहे होते हैं. इससे अंग्रेज अधिकारियों को सुविधा होती थी.

साल 1999 में अटल सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे आम बजट पेश किया. तब सिन्हा ने कहा था- ‘भारत अब ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा, वह अपनी टाइम-टेबल खुद तय कर सकता है. इससे संसद में बजट पर चर्चा के लिए एक पूरा दिन मिल जाएगा.’ तब से अब तक आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है.

1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है बजट?

21 जनवरी 2017 को मोदी सरकार ने आम बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कर दी. तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके पीछे दो वजहें बताई थीं:-

पहली वजह: बजट पेश करने से लेकर संसद से उसे पारित कराने और लागू करने में मई तक का समय लगता है. जेटली का कहना था कि 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को इसे पेश करने से बजट के नए बदलाव और नियम लागू करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.

दूसरी वजह: 2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया था. जेटली के मुताबिक, इसके चलते आम बजट लागू करने के लिए और ज्यादा समय चाहिए था.